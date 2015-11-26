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Carcass

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25 фев 2020 : 		 Новый альбом CARCASS выйдет летом

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Барабанщик CARCASS продаёт установку



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Оригинальный барабанщик CARCASS Ken Owen выставил на продажу установку, на которой он играл при записи альбомов "Necroticism - Descanting The Insalubrious" (1991) и "Heartwork" (1993). Цель аукциона — собрать средства для Ken'а на покупку нового компьютера, чтобы он мог продолжать заниматься музыкой. К ударной установке прилагается сертификат подлинности в рамке, подписанный Owen'ом, фотография в рамке, на которой Owen подписывает сертификат, фотография Ken'а в рамке за ударной установкой и футболка CARCASS в рамке, которую он носит на фотографиях.

В феврале 1999 года Owen перенёс почти смертельное кровоизлияние в мозг, в результате чего пролежал в коме более 10 месяцев. В результате он не смог играть так, как раньше. Когда CARCASS воссоединились в 2007 году, место барабанщика занял Daniel Erlandsson, а потом его сменил Daniel Wilding.

Original CARCASS Drummer KEN OWEN Is Auctioning Off Drum Kit Used On



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

for example


21 окт 2021, 15:13		На фото Пашкет из легендарной группы "Покровск-Альянс".


Дико, конечно, что барабанщику Carcass, хоть и бывшему, приходится вот так собирать деньги.

rassol


21 окт 2021, 15:29		Пашкет обычно с гитарой или клавишами фоткается. А так, согласен насчёт Кена.


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