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Барабанщик CARCASS продаёт установку



Оригинальный барабанщик CARCASS Ken Owen выставил на продажу установку, на которой он играл при записи альбомов "Necroticism - Descanting The Insalubrious" (1991) и "Heartwork" (1993). Цель аукциона — собрать средства для Ken'а на покупку нового компьютера, чтобы он мог продолжать заниматься музыкой. К ударной установке прилагается сертификат подлинности в рамке, подписанный Owen'ом, фотография в рамке, на которой Owen подписывает сертификат, фотография Ken'а в рамке за ударной установкой и футболка CARCASS в рамке, которую он носит на фотографиях.



В феврале 1999 года Owen перенёс почти смертельное кровоизлияние в мозг, в результате чего пролежал в коме более 10 месяцев. В результате он не смог играть так, как раньше. Когда CARCASS воссоединились в 2007 году, место барабанщика занял Daniel Erlandsson, а потом его сменил Daniel Wilding.







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