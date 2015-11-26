Барабанщик CARCASS продаёт установку

Оригинальный барабанщик CARCASS Ken Owen выставил на продажу установку, на которой он играл при записи альбомов "Necroticism - Descanting The Insalubrious" (1991) и "Heartwork" (1993). Цель аукциона — собрать средства для Ken'а на покупку нового компьютера, чтобы он мог продолжать заниматься музыкой. К ударной установке прилагается сертификат подлинности в рамке, подписанный Owen'ом, фотография в рамке, на которой Owen подписывает сертификат, фотография Ken'а в рамке за ударной установкой и футболка CARCASS в рамке, которую он носит на фотографиях.
В феврале 1999 года Owen перенёс почти смертельное кровоизлияние в мозг, в результате чего пролежал в коме более 10 месяцев. В результате он не смог играть так, как раньше. Когда CARCASS воссоединились в 2007 году, место барабанщика занял Daniel Erlandsson, а потом его сменил Daniel Wilding.
for example
Дико, конечно, что барабанщику Carcass, хоть и бывшему, приходится вот так собирать деньги.
rassol
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).