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Carcass

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4 сен 2021 : 		 Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

13 авг 2021 : 		 Новое видео CARCASS

4 авг 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

20 июл 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

18 июн 2021 : 		 Новое видео CARCASS

20 апр 2021 : 		 Переиздание CARCASS выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Визуализация новой песни CARCASS

18 сен 2020 : 		 Новая песня CARCASS

21 авг 2020 : 		 Новая песня CARCASS

24 май 2020 : 		 Гитарист CARCASS: «Ну забавно, что THE USED назвали альбом так же»

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома CARCASS отложен

13 мар 2020 : 		 CARCASS отменили австралийские гастроли

4 мар 2020 : 		 Название нового альбома CARCASS

25 фев 2020 : 		 Новый альбом CARCASS выйдет летом

15 дек 2019 : 		 Новая песня CARCASS

25 окт 2019 : 		 Новая песня CARCASS выйдет осенью

28 ноя 2018 : 		 CARCASS в студии

5 апр 2018 : 		 У CARCASS есть 50 минут демо-материала

6 мар 2018 : 		 CARCASS сменили гитариста

11 дек 2017 : 		 CARCASS: «У нас огромное количество материала для нового альбома»

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании CARCASS

28 июн 2017 : 		 Винилы CARCASS, ENTOMBED вновь в продаже

12 июн 2017 : 		 Видео с выступления CARCASS

16 фев 2017 : 		 Винил CARCASS выйдет весной

1 дек 2016 : 		 Гитарист CARCASS: «Новый альбом выйдет в 2017 году»
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|||| 4 сен 2021

Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»



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В рамках недавнего интервью с Jeff'ом Walker'ом был упомянут факт, что первые два альбома коллектива, "Reek Of Putrefaction" (1988) и "Symphonies Of Sickness" (1989), породили целое поколение новых коллективов. Он так прокомментировал это заявление:

«Вот что забавно, когда люди [говорят], что хотели бы, чтобы мы вернулись к этому стилю — а я ведь считаю, что уже 30 лет группы подражают этому стилю. Пойдите послушайте их. Они всё равно сделали это намного лучше. Какой смысл нам пытаться? Мы всё равно не смогли бы сымитировать это. Есть много групп, делающих такие вещи, и это здорово. Но это не про нас».

Когда интервьюер предположил, что четвёртый альбом CARCASS 1993 года "Heartwork" оказал влияние на такие группы, как AT THE GATES, IN FLAMES и DARK TRANQUILLITY, которые являются частью того, что сейчас широко известно как «гётеборгское звучание», Jeff сказал:

«Я не думаю, что те группы стали такими из-за нас. Я не считаю, что те группы были такими — и я использую это слово в истинном смысле — и что они когда-либо признались бы в каком-либо влиянии CARCASS. Они шли параллельно с нами, в одно и то же время. Так что я не думаю, что будет справедливо говорить, что мы повлияли на эти команды... Я также не думаю, что мы вдохновили их. Я думаю, что в своё время "Heartwork" был таким же малоизвестным альбомом, как и [альбом 1996 года] "Swansong", если честно. Я не помню, чтобы он получал восторженные отзывы. Я не помню, чтобы это было для нас какое-то очень позитивное время. Было много откликов на "Heartwork", но они были от наших собственных фанатов и всё».

JEFF WALKER Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Hellg


4 сен 2021, 23:34		Ну хз, скромность это конечно хорошо. Но Carcass это глыба. И каждый новый альбом от них всегда был ожидаемым и самобытным.

xRReth


5 сен 2021, 00:14		Тут ещё и адекватность, наряду со скромностью. Они там в начале 90х влияли друг на друга и впитывали всё подряд друг у друга, развиваясь параллельно.


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