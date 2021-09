4 сен 2021



Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»



В рамках недавнего интервью с Jeff'ом Walker'ом был упомянут факт, что первые два альбома коллектива, "Reek Of Putrefaction" (1988) и "Symphonies Of Sickness" (1989), породили целое поколение новых коллективов. Он так прокомментировал это заявление:



«Вот что забавно, когда люди [говорят], что хотели бы, чтобы мы вернулись к этому стилю — а я ведь считаю, что уже 30 лет группы подражают этому стилю. Пойдите послушайте их. Они всё равно сделали это намного лучше. Какой смысл нам пытаться? Мы всё равно не смогли бы сымитировать это. Есть много групп, делающих такие вещи, и это здорово. Но это не про нас».



Когда интервьюер предположил, что четвёртый альбом CARCASS 1993 года "Heartwork" оказал влияние на такие группы, как AT THE GATES, IN FLAMES и DARK TRANQUILLITY, которые являются частью того, что сейчас широко известно как «гётеборгское звучание», Jeff сказал:



«Я не думаю, что те группы стали такими из-за нас. Я не считаю, что те группы были такими — и я использую это слово в истинном смысле — и что они когда-либо признались бы в каком-либо влиянии CARCASS. Они шли параллельно с нами, в одно и то же время. Так что я не думаю, что будет справедливо говорить, что мы повлияли на эти команды... Я также не думаю, что мы вдохновили их. Я думаю, что в своё время "Heartwork" был таким же малоизвестным альбомом, как и [альбом 1996 года] "Swansong", если честно. Я не помню, чтобы он получал восторженные отзывы. Я не помню, чтобы это было для нас какое-то очень позитивное время. Было много откликов на "Heartwork", но они были от наших собственных фанатов и всё».













