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*DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью 20
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Carcass

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21 авг 2020 : 		 Новая песня CARCASS

24 май 2020 : 		 Гитарист CARCASS: «Ну забавно, что THE USED назвали альбом так же»

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома CARCASS отложен

13 мар 2020 : 		 CARCASS отменили австралийские гастроли

4 мар 2020 : 		 Название нового альбома CARCASS

25 фев 2020 : 		 Новый альбом CARCASS выйдет летом

15 дек 2019 : 		 Новая песня CARCASS

25 окт 2019 : 		 Новая песня CARCASS выйдет осенью

28 ноя 2018 : 		 CARCASS в студии

5 апр 2018 : 		 У CARCASS есть 50 минут демо-материала

6 мар 2018 : 		 CARCASS сменили гитариста

11 дек 2017 : 		 CARCASS: «У нас огромное количество материала для нового альбома»

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании CARCASS

28 июн 2017 : 		 Винилы CARCASS, ENTOMBED вновь в продаже

12 июн 2017 : 		 Видео с выступления CARCASS

16 фев 2017 : 		 Винил CARCASS выйдет весной

1 дек 2016 : 		 Гитарист CARCASS: «Новый альбом выйдет в 2017 году»

29 июл 2016 : 		 Видео полного выступления CARCASS

26 июл 2016 : 		 Видео полного выступления CARCASS

23 июн 2016 : 		 Винил CARCASS выйдет в июле

13 май 2016 : 		 У CARCASS нет времени, чтобы заняться новым материалом

21 мар 2016 : 		 Фронтмен CARCASS сломал палец на ноге

17 мар 2016 : 		 Фронтмен CARCASS давно не слышал хорошего дет-металла

11 ноя 2015 : 		 Видео с выступления CARCASS

9 ноя 2015 : 		 JEFF WALKER о следующем альбоме CARCASS: «К чему спешка?»

29 сен 2015 : 		 Полное издание последнего альбома CARCASS выйдет в октябре
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|||| 21 авг 2020

Новая песня CARCASS



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"The Living Dead At The Manchester Morgue", новая песня группы CARCASS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Despicable", выход которого запланирован на 30 октября на Nuclear Blast:

01. The Living Dead At The Manchester Morgue

02. The Long And Winding Bier Road

03. Under The Scalpel Blade (album version)

04. Slaughtered In Soho

CARCASS To Release








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ElectricRetard


21 авг 2020, 23:32		Не, вы как хотите, а мне и новые песни Каркаса нравятся. Не претендует ни на что совершенно, но пиздато, блеать.

Blackout 74


21 авг 2020, 23:58		Как обычно будет шедевр, классики в теме.


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