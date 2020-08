21 авг 2020



Новая песня CARCASS



"The Living Dead At The Manchester Morgue", новая песня группы CARCASS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Despicable", выход которого запланирован на 30 октября на Nuclear Blast:



01. The Living Dead At The Manchester Morgue



02. The Long And Winding Bier Road



03. Under The Scalpel Blade (album version)



04. Slaughtered In Soho



















