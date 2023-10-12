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CARCASS предпочитают работать вживую



Участники CARCASS Bill Steer и Dan Wilding в программе "Métal Zone" ответили на вопрос о том, как идет процесс работы над материалом:



Dan: «Обычно, ну, почти всегда, Bill начинает с риффов или набора риффов, а мы... Обычно это начинается со мной и Bill. Мы собираемся в репетиционной комнате и просто пытаемся сделать песню, пытаемся собрать пазл воедино, пытаемся что-то добавить. А потом мы доходим до того момента, когда приходит Jeff [Walker, бас/вокал], и он обычно разбирает все на части [смеется] и меняет песню еще больше. Он думает о вокале, о котором мы обычно не думаем. Наверное, поэтому он так поступает. Но, да, все очень органично, естественно. Вот так в комнате, друг перед другом, друг с другом мы выясняем, как нам перейти к следующей задаче. Это очень ограниченная технология, что, на мой взгляд, достаточно удобно».



Steer:«"Да, это объединяет все, что мы когда-либо делали. Все основано на работе парней в репетиционной комнате. Для нас нет другого способа реализовывать себя. Потому что я уверен, что наша музыка звучала бы совсем по-другому, если бы мы начали делать ее в электронном виде. Мне это просто неинтересно. Я ненавижу отправлять и получать электронные письма. Не говоря уже о прочих мелочах. Так что да, давайте просто продолжать в том же духе, если сможем».







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