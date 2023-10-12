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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
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Carcass

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12 окт 2023 : 		 CARCASS предпочитают работать вживую

1 апр 2023 : 		 Видео полного выступления CARCASS

12 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CARCASS

6 сен 2022 : 		 Гитарист CARCASS: «Хорошо было отдохнуть во время пандемии»

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CARCASS

11 янв 2022 : 		 Гитарист CARCASS — о нормальной работе

9 янв 2022 : 		 Лидер CARCASS: «Отмена тура меня не шокировала»

29 дек 2021 : 		 Гитарист CARCASS: «Мы всегда были довольно упрямыми и делали только то, что хотели»

27 дек 2021 : 		 Вокалист CARCASS: «Я в некоторым смысле белочка...»

11 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

24 окт 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

21 окт 2021 : 		 Барабанщик CARCASS продаёт установку

12 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

24 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

22 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

17 сен 2021 : 		 Новое видео CARCASS

7 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

4 сен 2021 : 		 Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

13 авг 2021 : 		 Новое видео CARCASS

4 авг 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

20 июл 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

18 июн 2021 : 		 Новое видео CARCASS

20 апр 2021 : 		 Переиздание CARCASS выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Визуализация новой песни CARCASS

18 сен 2020 : 		 Новая песня CARCASS
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CARCASS предпочитают работать вживую



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Участники CARCASS Bill Steer и Dan Wilding в программе "Métal Zone" ответили на вопрос о том, как идет процесс работы над материалом:

Dan: «Обычно, ну, почти всегда, Bill начинает с риффов или набора риффов, а мы... Обычно это начинается со мной и Bill. Мы собираемся в репетиционной комнате и просто пытаемся сделать песню, пытаемся собрать пазл воедино, пытаемся что-то добавить. А потом мы доходим до того момента, когда приходит Jeff [Walker, бас/вокал], и он обычно разбирает все на части [смеется] и меняет песню еще больше. Он думает о вокале, о котором мы обычно не думаем. Наверное, поэтому он так поступает. Но, да, все очень органично, естественно. Вот так в комнате, друг перед другом, друг с другом мы выясняем, как нам перейти к следующей задаче. Это очень ограниченная технология, что, на мой взгляд, достаточно удобно».

Steer:«"Да, это объединяет все, что мы когда-либо делали. Все основано на работе парней в репетиционной комнате. Для нас нет другого способа реализовывать себя. Потому что я уверен, что наша музыка звучала бы совсем по-другому, если бы мы начали делать ее в электронном виде. Мне это просто неинтересно. Я ненавижу отправлять и получать электронные письма. Не говоря уже о прочих мелочах. Так что да, давайте просто продолжать в том же духе, если сможем».




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12 окт 2023
O
Old Nothing
Какой Жефф старый-то.
12 окт 2023
WahrandPhain
да они все уже старые. Был нормальный альбом свансон с ракинролом да и всё, история закончилась. Вся лесть и лицемерие всё равно не оживит коллектив, все же видят прекрасно, что альбомы после распала откровенно слабые, нахуй нахваливать?? Они совершали прорыв с каждым альбомом, эти средние работы это вообще не их уровень. Нужно уходить достойно.
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