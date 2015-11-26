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Carcass

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20 апр 2021 : 		 Переиздание CARCASS выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Визуализация новой песни CARCASS

18 сен 2020 : 		 Новая песня CARCASS

21 авг 2020 : 		 Новая песня CARCASS

24 май 2020 : 		 Гитарист CARCASS: «Ну забавно, что THE USED назвали альбом так же»

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома CARCASS отложен

13 мар 2020 : 		 CARCASS отменили австралийские гастроли

4 мар 2020 : 		 Название нового альбома CARCASS

25 фев 2020 : 		 Новый альбом CARCASS выйдет летом

15 дек 2019 : 		 Новая песня CARCASS

25 окт 2019 : 		 Новая песня CARCASS выйдет осенью

28 ноя 2018 : 		 CARCASS в студии

5 апр 2018 : 		 У CARCASS есть 50 минут демо-материала

6 мар 2018 : 		 CARCASS сменили гитариста

11 дек 2017 : 		 CARCASS: «У нас огромное количество материала для нового альбома»

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании CARCASS

28 июн 2017 : 		 Винилы CARCASS, ENTOMBED вновь в продаже

12 июн 2017 : 		 Видео с выступления CARCASS

16 фев 2017 : 		 Винил CARCASS выйдет весной

1 дек 2016 : 		 Гитарист CARCASS: «Новый альбом выйдет в 2017 году»

29 июл 2016 : 		 Видео полного выступления CARCASS

26 июл 2016 : 		 Видео полного выступления CARCASS

23 июн 2016 : 		 Винил CARCASS выйдет в июле

13 май 2016 : 		 У CARCASS нет времени, чтобы заняться новым материалом

21 мар 2016 : 		 Фронтмен CARCASS сломал палец на ноге

17 мар 2016 : 		 Фронтмен CARCASS давно не слышал хорошего дет-металла
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|||| сегодня

Переиздание CARCASS выйдет весной



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Earache объявили о том, что седьмого мая на двойном CD и виниле состоится выход релиза CARCASS "Heartwork - Ultimate Edition", доступного в следующих вариантах:

- Silver (limited to 100 copies)
- Blue (limited to 100 copies)
- Red / White marble
- White / Black merge
- Black

Трек-лист:

Disc 1:
"Buried Dreams"
"Carnal Forge"
"No Love Lost"
"Heartwork"
"Embodiment"
"This Mortal Coil"
"Arbeit Macht Fleisch"
"Blind Bleeding The Blind"
"Doctrinal Expletives"
"Death Certificate"

Disc 2:
"Buried Dreams" (Demo)
"Carnal Forge" (Demo)
"No Love Lost" (Demo)
"Heartwork" (Demo)
"Deliverance" (Demo)
"This Mortal Coil" (Demo)
"Arbeit Macht Fleisch" (Demo)
"Blind Bleeding The Blind" (Demo)
"Doctrinal Expletives" (Demo)
"Death Certificate" (Demo)

CARCASS - Heartwork Ultimate Edition Gatefold Coloured Vinyl Featuring Demo Recordings Available For Pre-Order



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

valerka1982


20 апр 2021, 11:31		зачем?

Санчез


20 апр 2021, 11:32		valerka1982, затем

Evil3062


20 апр 2021, 11:42		На виниле огонь!!!


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