Переиздание CARCASS выйдет весной



Earache объявили о том, что седьмого мая на двойном CD и виниле состоится выход релиза CARCASS "Heartwork - Ultimate Edition", доступного в следующих вариантах:



- Silver (limited to 100 copies)

- Blue (limited to 100 copies)

- Red / White marble

- White / Black merge

- Black



Трек-лист:



Disc 1:

"Buried Dreams"

"Carnal Forge"

"No Love Lost"

"Heartwork"

"Embodiment"

"This Mortal Coil"

"Arbeit Macht Fleisch"

"Blind Bleeding The Blind"

"Doctrinal Expletives"

"Death Certificate"



Disc 2:

"Buried Dreams" (Demo)

"Carnal Forge" (Demo)

"No Love Lost" (Demo)

"Heartwork" (Demo)

"Deliverance" (Demo)

"This Mortal Coil" (Demo)

"Arbeit Macht Fleisch" (Demo)

"Blind Bleeding The Blind" (Demo)

"Doctrinal Expletives" (Demo)

"Death Certificate" (Demo)







