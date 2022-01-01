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Гитарист CARCASS: «Хорошо было отдохнуть во время пандемии»



Bill Steer в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как он и его коллеги по CARCASS проводили время на пандемии:



«По-моему, в кои-то веки мы все с этим согласились. Было очень приятно, когда всё началось, это был желанный перерыв. Потому что было очень трудно провести черту, например, когда заканчивается гастрольная кампания "Surgical [Steel]", а затем начинается запись нового альбома и новая кампания. Так что это вынудило нас взять паузу... Но мы были благодарны за это; это позволило нам провести небольшую границу между ними. А потом, конечно, позже, не помню когда, но это стало более экзистенциальным, мрачным и всё такое. Но первые несколько недель я был одним из тех, кому повезло; это не повлияло на меня в негативном смысле. Так что, как ни странно, я был очень рад происходящему».







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