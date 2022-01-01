Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 21
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Новое видео MEGADETH 11
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*Новая песня OZZY OSBOURNE 9
*Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом 8
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют PANTERA 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 21
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Новое видео MEGADETH 11
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
[= ||| все новости группы



*

Carcass

*



6 сен 2022 : 		 Гитарист CARCASS: «Хорошо было отдохнуть во время пандемии»

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CARCASS

11 янв 2022 : 		 Гитарист CARCASS — о нормальной работе

9 янв 2022 : 		 Лидер CARCASS: «Отмена тура меня не шокировала»

29 дек 2021 : 		 Гитарист CARCASS: «Мы всегда были довольно упрямыми и делали только то, что хотели»

27 дек 2021 : 		 Вокалист CARCASS: «Я в некоторым смысле белочка...»

11 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

24 окт 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

21 окт 2021 : 		 Барабанщик CARCASS продаёт установку

12 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

24 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

22 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

17 сен 2021 : 		 Новое видео CARCASS

7 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

4 сен 2021 : 		 Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

13 авг 2021 : 		 Новое видео CARCASS

4 авг 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

20 июл 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

18 июн 2021 : 		 Новое видео CARCASS

20 апр 2021 : 		 Переиздание CARCASS выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Визуализация новой песни CARCASS

18 сен 2020 : 		 Новая песня CARCASS

21 авг 2020 : 		 Новая песня CARCASS

24 май 2020 : 		 Гитарист CARCASS: «Ну забавно, что THE USED назвали альбом так же»

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома CARCASS отложен
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист CARCASS: «Хорошо было отдохнуть во время пандемии»



zoom
Bill Steer в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как он и его коллеги по CARCASS проводили время на пандемии:

«По-моему, в кои-то веки мы все с этим согласились. Было очень приятно, когда всё началось, это был желанный перерыв. Потому что было очень трудно провести черту, например, когда заканчивается гастрольная кампания "Surgical [Steel]", а затем начинается запись нового альбома и новая кампания. Так что это вынудило нас взять паузу... Но мы были благодарны за это; это позволило нам провести небольшую границу между ними. А потом, конечно, позже, не помню когда, но это стало более экзистенциальным, мрачным и всё такое. Но первые несколько недель я был одним из тех, кому повезло; это не повлияло на меня в негативном смысле. Так что, как ни странно, я был очень рад происходящему».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 166

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом