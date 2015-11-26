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Гитарист CARCASS : «Мы всегда были довольно упрямыми и делали только то, что хотели»



Bill Steer в рамках беседы с V13 поговорил о последнем альбоме группы:



«Мы всегда были довольно упрямыми и делали только то, что хотели делать в любой момент времени. И иногда это означает, что вы будете идти не в ногу с преобладающими тенденциями того времени. Но определённо лучше быть честным в отношении того, в какой ситуации ты находишься и что тебе нравится, потому что если ты гонишься за аудиторией, то в итоге ты выставляешь себя клоуном.



Мы не особо занимаемся аналитикой. Всё, что у вас есть, это интуиция, я думаю, в музыке, в плане направления, в котором она развивается. Я считаю, что основная мотивация для нас та же, что и всегда, — делать музыку, которую мы хотим слышать. Разумеется, когда вы создаёте группу, вы устанавливаете для себя определённые стилистические параметры, и некоторые из этих элементов всё ещё присутствуют в нашей музыке и сейчас; просто с годами нам удалось расширить наши рамки. Но да, я просто склонен считать, что если пытаться угадать, что из этого слушатели примут, то можно потеряться. И ты просто должен довести материал до совершенства, доработать его, пока не почувствуешь, что можешь за него постоять, и только тогда выпускать его в свет».







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