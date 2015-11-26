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Carcass

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29 дек 2021 : 		 Гитарист CARCASS: «Мы всегда были довольно упрямыми и делали только то, что хотели»

27 дек 2021 : 		 Вокалист CARCASS: «Я в некоторым смысле белочка...»

11 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

24 окт 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

21 окт 2021 : 		 Барабанщик CARCASS продаёт установку

12 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

24 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

22 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

17 сен 2021 : 		 Новое видео CARCASS

7 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

4 сен 2021 : 		 Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

13 авг 2021 : 		 Новое видео CARCASS

4 авг 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

20 июл 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

18 июн 2021 : 		 Новое видео CARCASS

20 апр 2021 : 		 Переиздание CARCASS выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Визуализация новой песни CARCASS

18 сен 2020 : 		 Новая песня CARCASS

21 авг 2020 : 		 Новая песня CARCASS

24 май 2020 : 		 Гитарист CARCASS: «Ну забавно, что THE USED назвали альбом так же»

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома CARCASS отложен

13 мар 2020 : 		 CARCASS отменили австралийские гастроли

4 мар 2020 : 		 Название нового альбома CARCASS

25 фев 2020 : 		 Новый альбом CARCASS выйдет летом

15 дек 2019 : 		 Новая песня CARCASS
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Гитарист CARCASS: «Мы всегда были довольно упрямыми и делали только то, что хотели»



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Bill Steer в рамках беседы с V13 поговорил о последнем альбоме группы:

«Мы всегда были довольно упрямыми и делали только то, что хотели делать в любой момент времени. И иногда это означает, что вы будете идти не в ногу с преобладающими тенденциями того времени. Но определённо лучше быть честным в отношении того, в какой ситуации ты находишься и что тебе нравится, потому что если ты гонишься за аудиторией, то в итоге ты выставляешь себя клоуном.

Мы не особо занимаемся аналитикой. Всё, что у вас есть, это интуиция, я думаю, в музыке, в плане направления, в котором она развивается. Я считаю, что основная мотивация для нас та же, что и всегда, — делать музыку, которую мы хотим слышать. Разумеется, когда вы создаёте группу, вы устанавливаете для себя определённые стилистические параметры, и некоторые из этих элементов всё ещё присутствуют в нашей музыке и сейчас; просто с годами нам удалось расширить наши рамки. Но да, я просто склонен считать, что если пытаться угадать, что из этого слушатели примут, то можно потеряться. И ты просто должен довести материал до совершенства, доработать его, пока не почувствуешь, что можешь за него постоять, и только тогда выпускать его в свет».

CARCASS





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

NickAfon


29 дек 2021, 13:41		настоящие металлюги, это тема.
это те которые развивают жанр и двигают его

Old Nothing


29 дек 2021, 13:45		"Всегда делали, что хотели" - ага, и именно поэтому последние два их диска некая усредненная выжимка из самых популярных работ первой половины 90-х.


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