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Carcass

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18 сен 2020 : 		 Новая песня CARCASS

21 авг 2020 : 		 Новая песня CARCASS

24 май 2020 : 		 Гитарист CARCASS: «Ну забавно, что THE USED назвали альбом так же»

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома CARCASS отложен

13 мар 2020 : 		 CARCASS отменили австралийские гастроли

4 мар 2020 : 		 Название нового альбома CARCASS

25 фев 2020 : 		 Новый альбом CARCASS выйдет летом

15 дек 2019 : 		 Новая песня CARCASS

25 окт 2019 : 		 Новая песня CARCASS выйдет осенью

28 ноя 2018 : 		 CARCASS в студии

5 апр 2018 : 		 У CARCASS есть 50 минут демо-материала

6 мар 2018 : 		 CARCASS сменили гитариста

11 дек 2017 : 		 CARCASS: «У нас огромное количество материала для нового альбома»

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании CARCASS

28 июн 2017 : 		 Винилы CARCASS, ENTOMBED вновь в продаже

12 июн 2017 : 		 Видео с выступления CARCASS

16 фев 2017 : 		 Винил CARCASS выйдет весной

1 дек 2016 : 		 Гитарист CARCASS: «Новый альбом выйдет в 2017 году»

29 июл 2016 : 		 Видео полного выступления CARCASS

26 июл 2016 : 		 Видео полного выступления CARCASS

23 июн 2016 : 		 Винил CARCASS выйдет в июле

13 май 2016 : 		 У CARCASS нет времени, чтобы заняться новым материалом

21 мар 2016 : 		 Фронтмен CARCASS сломал палец на ноге

17 мар 2016 : 		 Фронтмен CARCASS давно не слышал хорошего дет-металла

11 ноя 2015 : 		 Видео с выступления CARCASS

9 ноя 2015 : 		 JEFF WALKER о следующем альбоме CARCASS: «К чему спешка?»
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|||| 18 сен 2020

Новая песня CARCASS



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"The Long And Winding Bier Road", новая песня группы CARCASS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Despicable", выход которого запланирован на 30 октября на Nuclear Blast:

01. The Living Dead At The Manchester Morgue

02. The Long And Winding Bier Road

03. Under The Scalpel Blade (album version)

04. Slaughtered In Soho

Listen To New CARCASS Song 'The Long And Winding Bier Road'











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

wroong


18 сен 2020, 23:18		Для Атоса это слишком много, а для графа де ла Фер — слишком мало.

Для какой-нибудь начинающей группы не плохо...для одной из культовых и знаковых групп в истории тяжмузыки (к огромному сожалению) не о чём.

ElectricRetard


18 сен 2020, 23:44		Интересный факт: если вы прогрузите оба верхних видоса и включите в начале The Living Dead At The Manchester Morgue и сразу за ней The Long and Winding Bier Road, вы услышите три одинаковые песни.

Sw0Rn


19 сен 2020, 00:12		Название Битлов напомнило


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