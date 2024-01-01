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Carcass

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CARCASS не работают над новым материалом



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В новом интервью австралийскому подкасту "Everblack" гитариста Bill'a Steer'a из CARCASS спросили, работают ли он и его товарищи над новым материалом. Он ответил:

«На данный момент нет. Насколько можно судить, у нас только туры, концерты, фестивали. Этим мы будем заниматься до конца года. А затем нам нужно будет обсудить этот вопрос между участниками группы, потому что у нас была похожая ситуация после выхода альбома [2013 года] "Surgical Steel". Мы погрузились в гастроли, и через пару лет один или двое из нас подумали: "Может быть, теперь нам стоит начать постепенно работать над новым материалом", но потом обнаружилось, что не все согласны с этим. И тогда ты проводишь ещё год или два в турне, а потом не успеваешь оглянуться, как проходит полдесятка лет. Так что я надеюсь, что мы не будем слишком сильно имитировать эту ситуацию, потому что пять лет — это чертовски много времени между альбомами. Но мы должны прийти к тому этапу, когда все хотят записываться. Так что если и когда это время наступит, будет здорово. Но сейчас нет ощущения, что оно особенно близко».

На вопрос, работает ли он над какими-нибудь другими музыкальными проектами на стороне, Bill ответил:

«Да, я записываю демо-версии, наверное, несколько месяцев, год или около того, с парой друзей в Лидсе. Мы ещё не решили, как это назвать, но мы записали целую кучу треков, может быть, около 15 или около того, с мыслью, что в какой-то момент мы выберем лучшие номера и запишем их как следует для альбома. Потому что я уже давно хотел сделать что-то подобное, но у меня просто не было уверенности или какого-то видения дальнейших действий. Но мои друзья мне начать работу над этим материалом. Да и просто приятно иметь ещё один выход для своей музыки, потому что CARCASS записываются не так часто, как мы обсуждали. Мне вообще-то нравится работать в студии, так что было бы здорово, если бы я смог записать альбом с кем-то ещё».

Что касается музыкального направления своего нового сайд-проекта, Bill сказал:

«Я не знаю. Это очень сложно оценить, но я просто дал себе свободу действий. Я не задумывался о жанре. Я думаю, что мои основные влияния проявятся в музыке — это что-то среднее между блюзовым хард-роком 70-х и новой волной британского хэви-метала, — материал в этом духе. Это риффовый рок, но мы старались усовершенствовать песни. Мы очень усердно, по моим меркам, работали над аранжировками. Так что я чувствую, что мы никогда не сможем назвать это FIREBIRD [проект Билла начала 2000-х], потому что уже сейчас эта музыка имеет совсем другую вибрацию».




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