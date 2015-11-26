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все новости группы
Carcass
Великобритания
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-
Myspace:
http://www.myspace.com/carcass
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialCarcass
28 ноя 2018
:
CARCASS в студии
5 апр 2018
:
У CARCASS есть 50 минут демо-материала
6 мар 2018
:
CARCASS сменили гитариста
11 дек 2017
:
CARCASS: «У нас огромное количество материала для нового альбома»
15 сен 2017
:
Рассказ о виниловом издании CARCASS
28 июн 2017
:
Винилы CARCASS, ENTOMBED вновь в продаже
12 июн 2017
:
Видео с выступления CARCASS
16 фев 2017
:
Винил CARCASS выйдет весной
1 дек 2016
:
Гитарист CARCASS: «Новый альбом выйдет в 2017 году»
29 июл 2016
:
Видео полного выступления CARCASS
26 июл 2016
:
Видео полного выступления CARCASS
23 июн 2016
:
Винил CARCASS выйдет в июле
13 май 2016
:
У CARCASS нет времени, чтобы заняться новым материалом
21 мар 2016
:
Фронтмен CARCASS сломал палец на ноге
17 мар 2016
:
Фронтмен CARCASS давно не слышал хорошего дет-металла
11 ноя 2015
:
Видео с выступления CARCASS
9 ноя 2015
:
JEFF WALKER о следующем альбоме CARCASS: «К чему спешка?»
29 сен 2015
:
Полное издание последнего альбома CARCASS выйдет в октябре
21 сен 2015
:
Гитарист CARCASS о новом альбоме
15 июн 2015
:
Барабанщик CARCASS не против нового альбома
29 мар 2015
:
CARCASS не пустили в Малайзию
15 мар 2015
:
Вокалист CARCASS о записи "Surgical Steel": "То, что начиналось, как развлечение, превратилось в жуткую пытку"
26 фев 2015
:
Фронтмен CARCASS обвинил молодых музыкантов в алчности
21 ноя 2014
:
Вокалист CARCASS: «Термин "музыкальный бизнес" для меня оксюморон»
11 ноя 2014
:
Видео с выступления CARCASS
24 окт 2014
:
Видео с текстом от CARCASS
14 окт 2014
:
Новое видео CARCASS
16 сен 2014
:
Новый миньон CARCASS выйдет в ноябре
4 авг 2014
:
Профессиональное видео полного выступления CARCASS
2 апр 2014
:
Видео с выступления CARCASS
сегодня
CARCASS
в студии
Британские экстрим металл пионеры CARCASS наконец-то отправились в студию для записи нового студийного материала.
Барабанщик группы, Daniel Wilding, опубликовал фотографию из студии, место которой не уточнялось.
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rassol
28 ноя 2018, 18:31
Хорошие новости.
HailtoSlave
28 ноя 2018, 18:38
Переслушав недавно все, начиная с демо, внезапно понял, что весь материал абсолютно проходной( что горграйндовые работы, что дэт на 91, что мелодет на хатворк, что рокнролл в последующем. Ну а новые работы после развала это один сплошной провал, типичнейший хайп на былых "заслугах" и полная вторичность по отношению к самим себе. Если взять собратьей из Напалма, те выдавали просто гениальные работы, одну офигительнее другой, что в грайнде, что чумовые заигрывания с индастриалом, что ньюскульный грайн.
Petrovich Sexyy
28 ноя 2018, 19:16
Кажется Хайлю не хватает внимания
Suicide333Poly
28 ноя 2018, 19:35
очень плохие новости, ещё один позорный гвоздь забьют в свой гроб
большинство британских групп так и осталось в 90х, в том смысле что в 00х и далее был в основном проходняк, а замены отцам не было, исключение может составить разве что парадайс лост, которые в 00х-10х выпустили работы даже получше МДБ, ну и годфлеш, которые никогда не ударялись в грязь лицом в отличии от НД, ЭНТ и тем более каркасса, эти самый сакс со своим стилом...
dek
28 ноя 2018, 20:11
HailtoSlave Переслушав недавно все, начиная с демо, внезапно понял, что весь материал абсолютно проходной(
В целом да, конечно, но дебютник, меня до сих пор на ломти стругает...
Переслушай внимательно, не предвзято - многие дестеры с него много чего поимели.
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rassol
HailtoSlave
Petrovich Sexyy
Suicide333Poly
большинство британских групп так и осталось в 90х, в том смысле что в 00х и далее был в основном проходняк, а замены отцам не было, исключение может составить разве что парадайс лост, которые в 00х-10х выпустили работы даже получше МДБ, ну и годфлеш, которые никогда не ударялись в грязь лицом в отличии от НД, ЭНТ и тем более каркасса, эти самый сакс со своим стилом...
dek
В целом да, конечно, но дебютник, меня до сих пор на ломти стругает...
Переслушай внимательно, не предвзято - многие дестеры с него много чего поимели.
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