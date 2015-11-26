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Carcass

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28 ноя 2018 : 		 CARCASS в студии

5 апр 2018 : 		 У CARCASS есть 50 минут демо-материала

6 мар 2018 : 		 CARCASS сменили гитариста

11 дек 2017 : 		 CARCASS: «У нас огромное количество материала для нового альбома»

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании CARCASS

28 июн 2017 : 		 Винилы CARCASS, ENTOMBED вновь в продаже

12 июн 2017 : 		 Видео с выступления CARCASS

16 фев 2017 : 		 Винил CARCASS выйдет весной

1 дек 2016 : 		 Гитарист CARCASS: «Новый альбом выйдет в 2017 году»

29 июл 2016 : 		 Видео полного выступления CARCASS

26 июл 2016 : 		 Видео полного выступления CARCASS

23 июн 2016 : 		 Винил CARCASS выйдет в июле

13 май 2016 : 		 У CARCASS нет времени, чтобы заняться новым материалом

21 мар 2016 : 		 Фронтмен CARCASS сломал палец на ноге

17 мар 2016 : 		 Фронтмен CARCASS давно не слышал хорошего дет-металла

11 ноя 2015 : 		 Видео с выступления CARCASS

9 ноя 2015 : 		 JEFF WALKER о следующем альбоме CARCASS: «К чему спешка?»

29 сен 2015 : 		 Полное издание последнего альбома CARCASS выйдет в октябре

21 сен 2015 : 		 Гитарист CARCASS о новом альбоме

15 июн 2015 : 		 Барабанщик CARCASS не против нового альбома

29 мар 2015 : 		 CARCASS не пустили в Малайзию

15 мар 2015 : 		 Вокалист CARCASS о записи "Surgical Steel": "То, что начиналось, как развлечение, превратилось в жуткую пытку"

26 фев 2015 : 		 Фронтмен CARCASS обвинил молодых музыкантов в алчности

21 ноя 2014 : 		 Вокалист CARCASS: «Термин "музыкальный бизнес" для меня оксюморон»

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления CARCASS

24 окт 2014 : 		 Видео с текстом от CARCASS

14 окт 2014 : 		 Новое видео CARCASS

16 сен 2014 : 		 Новый миньон CARCASS выйдет в ноябре

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления CARCASS

2 апр 2014 : 		 Видео с выступления CARCASS

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|||| сегодня

CARCASS в студии



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Британские экстрим металл пионеры CARCASS наконец-то отправились в студию для записи нового студийного материала.

Барабанщик группы, Daniel Wilding, опубликовал фотографию из студии, место которой не уточнялось.



CARCASS: Back In The Studio



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

rassol


28 ноя 2018, 18:31		Хорошие новости.

HailtoSlave


28 ноя 2018, 18:38		Переслушав недавно все, начиная с демо, внезапно понял, что весь материал абсолютно проходной( что горграйндовые работы, что дэт на 91, что мелодет на хатворк, что рокнролл в последующем. Ну а новые работы после развала это один сплошной провал, типичнейший хайп на былых "заслугах" и полная вторичность по отношению к самим себе. Если взять собратьей из Напалма, те выдавали просто гениальные работы, одну офигительнее другой, что в грайнде, что чумовые заигрывания с индастриалом, что ньюскульный грайн.

Petrovich Sexyy


28 ноя 2018, 19:16		Кажется Хайлю не хватает внимания

Suicide333Poly


28 ноя 2018, 19:35		очень плохие новости, ещё один позорный гвоздь забьют в свой гроб

большинство британских групп так и осталось в 90х, в том смысле что в 00х и далее был в основном проходняк, а замены отцам не было, исключение может составить разве что парадайс лост, которые в 00х-10х выпустили работы даже получше МДБ, ну и годфлеш, которые никогда не ударялись в грязь лицом в отличии от НД, ЭНТ и тем более каркасса, эти самый сакс со своим стилом...


dek


28 ноя 2018, 20:11		HailtoSlave Переслушав недавно все, начиная с демо, внезапно понял, что весь материал абсолютно проходной(

В целом да, конечно, но дебютник, меня до сих пор на ломти стругает...
Переслушай внимательно, не предвзято - многие дестеры с него много чего поимели.


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