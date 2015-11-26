сегодня



CARCASS в студии



Британские экстрим металл пионеры CARCASS наконец-то отправились в студию для записи нового студийного материала.



Барабанщик группы, Daniel Wilding, опубликовал фотографию из студии, место которой не уточнялось.











+2 -1



( 5 )

просмотров: 530

