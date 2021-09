сегодня



Трейлер нового альбома CARCASS



CARCASS опубликовали трейлер к новому альбому "Torn Arteries", выход которого состоялся 17 сентября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Torn Arteries



02. Dance of Ixtab (Psychopomp & Circumstances March No. 1)



03. Eleanor Rigor Mortis



04. Under The Scalpel Blade



05. The Devil Rides Out



06. Flesh Ripping Sonic Torment Limited



07. Kelly's Meat Emporium



08. In God We Trust



09. Wake Up And Smell The Carcass / Caveat Emptor



10. The Scythe's Remorseless Swing







+0 -0



просмотров: 55