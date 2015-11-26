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Carcass

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22 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

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7 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

4 сен 2021 : 		 Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

13 авг 2021 : 		 Новое видео CARCASS

4 авг 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

20 июл 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

18 июн 2021 : 		 Новое видео CARCASS

20 апр 2021 : 		 Переиздание CARCASS выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Визуализация новой песни CARCASS

18 сен 2020 : 		 Новая песня CARCASS

21 авг 2020 : 		 Новая песня CARCASS

24 май 2020 : 		 Гитарист CARCASS: «Ну забавно, что THE USED назвали альбом так же»

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома CARCASS отложен

13 мар 2020 : 		 CARCASS отменили австралийские гастроли

4 мар 2020 : 		 Название нового альбома CARCASS

25 фев 2020 : 		 Новый альбом CARCASS выйдет летом

15 дек 2019 : 		 Новая песня CARCASS

25 окт 2019 : 		 Новая песня CARCASS выйдет осенью

28 ноя 2018 : 		 CARCASS в студии

5 апр 2018 : 		 У CARCASS есть 50 минут демо-материала

6 мар 2018 : 		 CARCASS сменили гитариста

11 дек 2017 : 		 CARCASS: «У нас огромное количество материала для нового альбома»

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании CARCASS

28 июн 2017 : 		 Винилы CARCASS, ENTOMBED вновь в продаже
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Трейлер нового альбома CARCASS



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CARCASS опубликовали трейлер к новому альбому "Torn Arteries", выход которого состоялся 17 сентября на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. Torn Arteries

02. Dance of Ixtab (Psychopomp & Circumstances March No. 1)

03. Eleanor Rigor Mortis

04. Under The Scalpel Blade

05. The Devil Rides Out

06. Flesh Ripping Sonic Torment Limited

07. Kelly's Meat Emporium

08. In God We Trust

09. Wake Up And Smell The Carcass / Caveat Emptor

10. The Scythe's Remorseless Swing

CARCASS Discuss Songwriting For Torn Arteries In New Album Trailer



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