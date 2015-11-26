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Carcass

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Обучающее видео от CARCASS



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CARCASS опубликовали видео, в котором барабанщик коллектива, Daniel Wilding, исполняет композицию "The Scythe's Remorseless Swing". Этот трек взят из альбома "Torn Arteries", выход которого состоялся 17 сентября на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. Torn Arteries

02. Dance of Ixtab (Psychopomp & Circumstances March No. 1)

03. Eleanor Rigor Mortis

04. Under The Scalpel Blade

05. The Devil Rides Out

06. Flesh Ripping Sonic Torment Limited

07. Kelly's Meat Emporium

08. In God We Trust

09. Wake Up And Smell The Carcass / Caveat Emptor

10. The Scythe's Remorseless Swing

CARCASS Share Drum Playthrough Video For "The Scythe's Remorseless Swing"



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

WahrandPhain


24 окт 2021, 10:54
03. Eleanor Rigor Mortis

отсылка к жукам?


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