Обучающее видео от CARCASS

CARCASS опубликовали видео, в котором барабанщик коллектива, Daniel Wilding, исполняет композицию "The Scythe's Remorseless Swing". Этот трек взят из альбома "Torn Arteries", выход которого состоялся 17 сентября на Nuclear Blast Records.
Трек-лист:
01. Torn Arteries
02. Dance of Ixtab (Psychopomp & Circumstances March No. 1)
WahrandPhain
03. Eleanor Rigor Mortis
отсылка к жукам?
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