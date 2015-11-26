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Carcass

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9 янв 2022 : 		 Лидер CARCASS: «Отмена тура меня не шокировала»

29 дек 2021 : 		 Гитарист CARCASS: «Мы всегда были довольно упрямыми и делали только то, что хотели»

27 дек 2021 : 		 Вокалист CARCASS: «Я в некоторым смысле белочка...»

11 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

24 окт 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

21 окт 2021 : 		 Барабанщик CARCASS продаёт установку

12 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

24 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

22 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

17 сен 2021 : 		 Новое видео CARCASS

7 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

4 сен 2021 : 		 Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

13 авг 2021 : 		 Новое видео CARCASS

4 авг 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

20 июл 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

18 июн 2021 : 		 Новое видео CARCASS

20 апр 2021 : 		 Переиздание CARCASS выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Визуализация новой песни CARCASS

18 сен 2020 : 		 Новая песня CARCASS

21 авг 2020 : 		 Новая песня CARCASS

24 май 2020 : 		 Гитарист CARCASS: «Ну забавно, что THE USED назвали альбом так же»

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома CARCASS отложен

13 мар 2020 : 		 CARCASS отменили австралийские гастроли

4 мар 2020 : 		 Название нового альбома CARCASS

25 фев 2020 : 		 Новый альбом CARCASS выйдет летом
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|||| сегодня

Лидер CARCASS: «Отмена тура меня не шокировала»



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Jeff Walker в рамках недавнего интервью сказал, что отмена тура CARCASS с ARCH ENEMY и BEHEMOTH осенью прошлого года совершенно не стала для него шоком:

«Это вовсе не было провалом. Когда мы договорились о туре [в 2020 году], я предвидел, что это произойдет, для меня это не было большим сюрпризом. В каком-то смысле это облегчение, потому что они так поздно объявили, что тур не состоится. Было столько препятствий и преград, которые, как я мог видеть, возникнут. Между COVID и Brexit, было бы очень сложно провести тур в сентябре этого [прошлого] года. Я думаю, было хорошо отложить его, чтобы дать больше времени. Не только из-за всего этого дерьма, но и из-за того влияния, которое Brexit окажет на группы, приезжающие в Великобританию, и группы из Великобритании, гастролирующие в ЕС».

CARCASS





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