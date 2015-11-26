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Лидер CARCASS : «Отмена тура меня не шокировала»



Jeff Walker в рамках недавнего интервью сказал, что отмена тура CARCASS с ARCH ENEMY и BEHEMOTH осенью прошлого года совершенно не стала для него шоком:



«Это вовсе не было провалом. Когда мы договорились о туре [в 2020 году], я предвидел, что это произойдет, для меня это не было большим сюрпризом. В каком-то смысле это облегчение, потому что они так поздно объявили, что тур не состоится. Было столько препятствий и преград, которые, как я мог видеть, возникнут. Между COVID и Brexit, было бы очень сложно провести тур в сентябре этого [прошлого] года. Я думаю, было хорошо отложить его, чтобы дать больше времени. Не только из-за всего этого дерьма, но и из-за того влияния, которое Brexit окажет на группы, приезжающие в Великобританию, и группы из Великобритании, гастролирующие в ЕС».







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