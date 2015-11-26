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Вокалист CARCASS : «Я в некоторым смысле белочка...»



Jeff Walker в рамках недавней беседы рассказал о том, как проводит время в отсутствии концертов:



«Нам повезло, что у нас были некоторые резервы в банке, и мы смогли выжить таким образом. Я в некотором смысле белочка; я всегда слежу за тем, чтобы в банке были деньги, которые помогут нам пережить трудные времена. И, к счастью, этих денег хватило, чтобы пережить этот период.



Что касается моего собственного положения, то я просто стараюсь искать маленькие радости в жизни — небольшие локальные события или что-то ещё. Жить реактивной жизнью и увлекательно путешествовать по миру и играть концерты — это одна крайность. Я просто ищу мелочи, чтобы быть счастливым, и нахожу утешение в самых незначительных вещах. Я стал больше ходить пешком и ездить на велосипеде. Есть много местной истории, которую я раньше не замечал — железнодорожные пути, линии и действительно скучные мелочи, всякие такие мелочи для среднего возраста, которые меня заинтересовали.



Если честно, я наслаждался перерывом... Мы гастролировали семь лет без перерыва, и было полезно сделать шаг назад и отдохнуть. Я бы также сказал, что перерыв немного навредил, потому что мы не играли вместе уже 18 месяцев. Так что мы будем невероятно заржавевшими, если нам доведётся снова выступать.



Всё было позитивно, но сейчас это начинает немного затягивать. Новизна улетучивается, потому что мы только что отменили европейский тур, который был бы очень кстати для продвижения нового альбома CARCASS "Torn Arteries".



У меня нет никакого реального предвкушения насчёт того, что будет дальше. Я хочу убедиться в том, что всё уже устаканилось, прежде чем связывать CARCASS какими-либо обязательствами. Мы подтвердили концерт, который дадим в ноябре в Великобритании. Но что касается гастролей, я всё ещё вижу, как люди планируют туры, а они всё равно отменяются. Я считаю, что это слишком хреново — давать людям ложную надежду».







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