Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 128

*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 51
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 22
[= ||| все новости группы



*

Carcass

*



27 дек 2021 : 		 Вокалист CARCASS: «Я в некоторым смысле белочка...»

11 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

24 окт 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

21 окт 2021 : 		 Барабанщик CARCASS продаёт установку

12 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

24 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

22 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

17 сен 2021 : 		 Новое видео CARCASS

7 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

4 сен 2021 : 		 Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

13 авг 2021 : 		 Новое видео CARCASS

4 авг 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

20 июл 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

18 июн 2021 : 		 Новое видео CARCASS

20 апр 2021 : 		 Переиздание CARCASS выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Визуализация новой песни CARCASS

18 сен 2020 : 		 Новая песня CARCASS

21 авг 2020 : 		 Новая песня CARCASS

24 май 2020 : 		 Гитарист CARCASS: «Ну забавно, что THE USED назвали альбом так же»

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома CARCASS отложен

13 мар 2020 : 		 CARCASS отменили австралийские гастроли

4 мар 2020 : 		 Название нового альбома CARCASS

25 фев 2020 : 		 Новый альбом CARCASS выйдет летом

15 дек 2019 : 		 Новая песня CARCASS

25 окт 2019 : 		 Новая песня CARCASS выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист CARCASS: «Я в некоторым смысле белочка...»



*
zoom
*
* *
Jeff Walker в рамках недавней беседы рассказал о том, как проводит время в отсутствии концертов:

«Нам повезло, что у нас были некоторые резервы в банке, и мы смогли выжить таким образом. Я в некотором смысле белочка; я всегда слежу за тем, чтобы в банке были деньги, которые помогут нам пережить трудные времена. И, к счастью, этих денег хватило, чтобы пережить этот период.

Что касается моего собственного положения, то я просто стараюсь искать маленькие радости в жизни — небольшие локальные события или что-то ещё. Жить реактивной жизнью и увлекательно путешествовать по миру и играть концерты — это одна крайность. Я просто ищу мелочи, чтобы быть счастливым, и нахожу утешение в самых незначительных вещах. Я стал больше ходить пешком и ездить на велосипеде. Есть много местной истории, которую я раньше не замечал — железнодорожные пути, линии и действительно скучные мелочи, всякие такие мелочи для среднего возраста, которые меня заинтересовали.

Если честно, я наслаждался перерывом... Мы гастролировали семь лет без перерыва, и было полезно сделать шаг назад и отдохнуть. Я бы также сказал, что перерыв немного навредил, потому что мы не играли вместе уже 18 месяцев. Так что мы будем невероятно заржавевшими, если нам доведётся снова выступать.

Всё было позитивно, но сейчас это начинает немного затягивать. Новизна улетучивается, потому что мы только что отменили европейский тур, который был бы очень кстати для продвижения нового альбома CARCASS "Torn Arteries".

У меня нет никакого реального предвкушения насчёт того, что будет дальше. Я хочу убедиться в том, что всё уже устаканилось, прежде чем связывать CARCASS какими-либо обязательствами. Мы подтвердили концерт, который дадим в ноябре в Великобритании. Но что касается гастролей, я всё ещё вижу, как люди планируют туры, а они всё равно отменяются. Я считаю, что это слишком хреново — давать людям ложную надежду».

CARCASS Frontman





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 750

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом