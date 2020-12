сегодня



Обучающее видео от SOILWORK



SOILWORK опубликовали обучающее видео на песню "The Nothingness And The Devil", которая взята из ЕР "A Whisp Of The Atlantic", выходящего четвертого декабря на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"A Whisp Of The Atlantic"

"Feverish"

"Desperado"

"Death Diviner"

"The Nothingness And The Devil"







