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Soilwork

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3 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

23 окт 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

24 авг 2020 : 		 Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON

30 июл 2020 : 		 SOILWORK: «Ещё один готов...»

4 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

29 май 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

20 апр 2020 : 		 Вокалист SOILWORK о том, как в Швеции воспринимают пандемию

13 мар 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

16 фев 2020 : 		 SOILWORK выпустят два сингла

28 окт 2019 : 		 SOILWORK отменили концерт в Сингапуре

25 окт 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

9 мар 2019 : 		 Концертное видео SOILWORK

28 янв 2019 : 		 Видео с выступления SOILWORK

11 янв 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

10 янв 2019 : 		 Вокалист SOILWORK на треке STEVE DADAIAN

21 дек 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

15 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

8 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

26 окт 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

12 окт 2018 : 		 Новая песня SOILWORK

12 сен 2018 : 		 SOILWORK о новом альбоме

7 сен 2018 : 		 SOILWORK закончили запись нового альбома

30 июл 2018 : 		 Фронтмен SOILWORK: «Это будет, пожалуй, самый эпичный и мрачный альбом в нашей карьере»

31 май 2018 : 		 SOILWORK закончили работу над новым альбомом

22 апр 2018 : 		 SOILWORK опубликовали первое видео из студии

3 апр 2018 : 		 SOILWORK приступили к записи
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Обучающее видео от SOILWORK



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SOILWORK опубликовали обучающее видео на песню "The Nothingness And The Devil", которая взята из ЕР "A Whisp Of The Atlantic", выходящего четвертого декабря на Nuclear Blast.

Трек-лист:

"A Whisp Of The Atlantic"
"Feverish"
"Desperado"
"Death Diviner"
"The Nothingness And The Devil"

SOILWORK Release



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