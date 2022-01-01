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*Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...... 10
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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Soilwork

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13 май 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 янв 2022 : 		 SOILWORK нашли басиста

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29 сен 2021 : 		 SOILWORK выпустят альбом в 2022 году

8 дек 2020 : 		 Вокалист SOILWORK: «Многие группы не переживут COVID-19»

4 дек 2020 : 		 16-минутное видео от SOILWORK

3 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

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30 июл 2020 : 		 SOILWORK: «Ещё один готов...»

4 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

29 май 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

20 апр 2020 : 		 Вокалист SOILWORK о том, как в Швеции воспринимают пандемию

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16 фев 2020 : 		 SOILWORK выпустят два сингла

28 окт 2019 : 		 SOILWORK отменили концерт в Сингапуре

25 окт 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

9 мар 2019 : 		 Концертное видео SOILWORK

28 янв 2019 : 		 Видео с выступления SOILWORK
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Вокалист SOILWORK — о гитаристе группы



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Björn "Speed" Strid опубликовал следующее сообщение:

«Спокойной ночи, дорогой доктор Андерссон. Очень надеюсь, что теперь ты сможешь отдохнуть. Вместе мы творили волшебство, но тёмная дыра не давала нам покоя. Алкоголь и душевное расстройство забрали тебя у нас. Мне было очень больно наблюдать за происходящим. Я очень рад, что мне представилась возможность увидеть тебя в последний раз в больнице, провести последний час с классикой и послушать старые хиты из прошлого, прежде чем ты уснул. Я поцеловал тебя в лоб и сказал: "Увидимся на речном берегу", как говорила моя бабушка. Моя бабушка, которую ты пригласил на Новый год, наверное, 10 лет назад, когда ты фламбировал свёклу в Гаммельданске. Я сделаю всё возможное, чтобы продолжить наше общее музыкальное наследие. Спасибо тебе за всё, чему ты меня научил, и за незабываемые путешествия, которые мы совершили вместе. Поездка на такси в Палм-Спрингс. Лестница в Санкт-Петербурге. Мост в Нью-Джерси. Мы организовали всё это и многое, многое другое. Спасибо!»

SOILWORK / THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA Frontman BJГ–RN




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