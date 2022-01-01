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Вокалист SOILWORK — о гитаристе группы



Björn "Speed" Strid опубликовал следующее сообщение:



«Спокойной ночи, дорогой доктор Андерссон. Очень надеюсь, что теперь ты сможешь отдохнуть. Вместе мы творили волшебство, но тёмная дыра не давала нам покоя. Алкоголь и душевное расстройство забрали тебя у нас. Мне было очень больно наблюдать за происходящим. Я очень рад, что мне представилась возможность увидеть тебя в последний раз в больнице, провести последний час с классикой и послушать старые хиты из прошлого, прежде чем ты уснул. Я поцеловал тебя в лоб и сказал: "Увидимся на речном берегу", как говорила моя бабушка. Моя бабушка, которую ты пригласил на Новый год, наверное, 10 лет назад, когда ты фламбировал свёклу в Гаммельданске. Я сделаю всё возможное, чтобы продолжить наше общее музыкальное наследие. Спасибо тебе за всё, чему ты меня научил, и за незабываемые путешествия, которые мы совершили вместе. Поездка на такси в Палм-Спрингс. Лестница в Санкт-Петербурге. Мост в Нью-Джерси. Мы организовали всё это и многое, многое другое. Спасибо!»







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