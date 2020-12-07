сегодня



Вокалист SOILWORK : «Многие группы не переживут COVID-19»



В рамках интервью для Decibel вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid ответил на вопрос о том, как COVID-19 повлияет на туры в 2021 году:



«Я думаю, будет очень тяжело. Группы среднего масштаба пострадают сильнее всех. Они уже достаточно сильно пострадали от этого. Я говорю о тех командах, у участников которой не было повседневной работы. Они будут вынуждены принять решение, и когда всё вернётся на круги своя, они могут и не вернуться. Я думаю, что группы масштаба поменьше, участники которых ещё и работают, выживут. Я думаю, что очень известные группы тоже выживут. Но я ожидаю очень серьёзное влияние на музыку — многие группы вымрут. Я надеюсь, что этого не случится, но... Все признаки указывают на то, что это произойдёт, что просто ужасно. Надеюсь, что вакцина сработает, но я ожидаю, что все одновременно выйдут на улицу, и всё начнется заново. Я даже думать об этом сейчас не хочу».







+5 -0



просмотров: 736

