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Soilwork

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8 дек 2020 : 		 Вокалист SOILWORK: «Многие группы не переживут COVID-19»

4 дек 2020 : 		 16-минутное видео от SOILWORK

3 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

23 окт 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

24 авг 2020 : 		 Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON

30 июл 2020 : 		 SOILWORK: «Ещё один готов...»

4 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

29 май 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

20 апр 2020 : 		 Вокалист SOILWORK о том, как в Швеции воспринимают пандемию

13 мар 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

16 фев 2020 : 		 SOILWORK выпустят два сингла

28 окт 2019 : 		 SOILWORK отменили концерт в Сингапуре

25 окт 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

9 мар 2019 : 		 Концертное видео SOILWORK

28 янв 2019 : 		 Видео с выступления SOILWORK

11 янв 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

10 янв 2019 : 		 Вокалист SOILWORK на треке STEVE DADAIAN

21 дек 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

15 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

8 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

26 окт 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

12 окт 2018 : 		 Новая песня SOILWORK

12 сен 2018 : 		 SOILWORK о новом альбоме

7 сен 2018 : 		 SOILWORK закончили запись нового альбома

30 июл 2018 : 		 Фронтмен SOILWORK: «Это будет, пожалуй, самый эпичный и мрачный альбом в нашей карьере»

31 май 2018 : 		 SOILWORK закончили работу над новым альбомом
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|||| сегодня

Вокалист SOILWORK: «Многие группы не переживут COVID-19»



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В рамках интервью для Decibel вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid ответил на вопрос о том, как COVID-19 повлияет на туры в 2021 году:

«Я думаю, будет очень тяжело. Группы среднего масштаба пострадают сильнее всех. Они уже достаточно сильно пострадали от этого. Я говорю о тех командах, у участников которой не было повседневной работы. Они будут вынуждены принять решение, и когда всё вернётся на круги своя, они могут и не вернуться. Я думаю, что группы масштаба поменьше, участники которых ещё и работают, выживут. Я думаю, что очень известные группы тоже выживут. Но я ожидаю очень серьёзное влияние на музыку — многие группы вымрут. Я надеюсь, что этого не случится, но... Все признаки указывают на то, что это произойдёт, что просто ужасно. Надеюсь, что вакцина сработает, но я ожидаю, что все одновременно выйдут на улицу, и всё начнется заново. Я даже думать об этом сейчас не хочу».

SOILWORK Singer Says



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