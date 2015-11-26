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*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 108
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 40
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*MANOWAR нашли гитариста 28
*Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как... 25
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Soilwork

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28 янв 2019 : 		 Видео с выступления SOILWORK

11 янв 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

10 янв 2019 : 		 Вокалист SOILWORK на треке STEVE DADAIAN

21 дек 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

15 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

8 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

26 окт 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

12 окт 2018 : 		 Новая песня SOILWORK

12 сен 2018 : 		 SOILWORK о новом альбоме

7 сен 2018 : 		 SOILWORK закончили запись нового альбома

30 июл 2018 : 		 Фронтмен SOILWORK: «Это будет, пожалуй, самый эпичный и мрачный альбом в нашей карьере»

31 май 2018 : 		 SOILWORK закончили работу над новым альбомом

22 апр 2018 : 		 SOILWORK опубликовали первое видео из студии

3 апр 2018 : 		 SOILWORK приступили к записи

24 авг 2017 : 		 SOILWORK начнут запись весной

20 апр 2017 : 		 SOILWORK нашли барабанщика

16 фев 2017 : 		 SOILWORK готовы приступить к работе

12 янв 2017 : 		 SOILWORK нашли басиста для тура

11 авг 2016 : 		 Трейлер нового релиза SOILWORK

5 авг 2016 : 		 Трейлер нового релиза SOILWORK

22 июл 2016 : 		 Трейлер нового релиза SOILWORK

22 июл 2016 : 		 SOILWORK не планируют останавливаться

14 июл 2016 : 		 Новое видео SOILWORK

24 июн 2016 : 		 Видео с текстом от SOILWORK

16 июн 2016 : 		 Вокалист SOILWORK не был удивлён, что барабанщика группы наняли MEGADETH

14 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист новой коллекции раритетов от SOILWORK
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Видео с выступления SOILWORK



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Фронтмен SOILWORK Björn "Speed" Strid опубликовал видео с исполнением песни "Stålfågel" на концерте, состоявшемся 25 января в Barba Negra (Будапешт, Венгрия).

SOILWORK Frontman BJГ–RN










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