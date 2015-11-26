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Видео с выступления SOILWORK



Фронтмен SOILWORK Björn "Speed" Strid опубликовал видео с исполнением песни "Stålfågel" на концерте, состоявшемся 25 января в Barba Negra (Будапешт, Венгрия).























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