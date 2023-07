3 июл 2023



Альбом SOILWORK выйдет на виниле



С седьмого июля альбом SOILWORK Figure Number Five будет доступен на серебряном виниле:



Side A

"Rejection Role"

"Overload"

"Figure Number Five"

"Strangler"

"Light The Torch"



Side B

"Departure Plan"

"Cranking The Sirens"

"Brickwalker"

"The Mindmaker"

"Distortion Sleep"

"Downfall 24"







+1 -0



просмотров: 200