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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Soilwork

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3 июл 2023 : 		 Альбом SOILWORK выйдет на виниле

13 мар 2023 : 		 SOILWORK нашли гитариста

6 фев 2023 : 		 Демонстрационное видео от SOILWORK

4 ноя 2022 : 		 Видео с выступления SOILWORK

18 сен 2022 : 		 Вокалист SOILWORK — о гитаристе группы

16 сен 2022 : 		 Nuclear Blast о смерти гитариста SOILWORK

16 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH — о смерти гитариста SOILWORK

14 сен 2022 : 		 Умер гитарист SOILWORK

19 авг 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

15 июл 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 июн 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

13 май 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 янв 2022 : 		 SOILWORK нашли басиста

27 дек 2021 : 		 После похвалы Бога Металла вокалист SOILWORK рыдал два часа

29 сен 2021 : 		 SOILWORK выпустят альбом в 2022 году

8 дек 2020 : 		 Вокалист SOILWORK: «Многие группы не переживут COVID-19»

4 дек 2020 : 		 16-минутное видео от SOILWORK

3 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

23 окт 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

24 авг 2020 : 		 Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON

30 июл 2020 : 		 SOILWORK: «Ещё один готов...»

4 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

29 май 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

20 апр 2020 : 		 Вокалист SOILWORK о том, как в Швеции воспринимают пандемию

13 мар 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

16 фев 2020 : 		 SOILWORK выпустят два сингла
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|||| 3 июл 2023

Альбом SOILWORK выйдет на виниле



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С седьмого июля альбом SOILWORK Figure Number Five будет доступен на серебряном виниле:

Side A
"Rejection Role"
"Overload"
"Figure Number Five"
"Strangler"
"Light The Torch"

Side B
"Departure Plan"
"Cranking The Sirens"
"Brickwalker"
"The Mindmaker"
"Distortion Sleep"
"Downfall 24"

SOILWORK - Figure Number Five Album To Be Re-Released On Limited Edition Silver Vinyl; Now Available For Pre-Order




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