Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DOKKEN 36
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 31
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 18
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого» 14
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны» 14
*Видео с выступления KK'S PRIEST 13
*Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DOKKEN 36
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 31
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 18
[= ||| все новости группы



*

Soilwork

*



15 авг 2023 : 		 Винил SOILWORK выйдет осенью

3 июл 2023 : 		 Альбом SOILWORK выйдет на виниле

13 мар 2023 : 		 SOILWORK нашли гитариста

6 фев 2023 : 		 Демонстрационное видео от SOILWORK

4 ноя 2022 : 		 Видео с выступления SOILWORK

18 сен 2022 : 		 Вокалист SOILWORK — о гитаристе группы

16 сен 2022 : 		 Nuclear Blast о смерти гитариста SOILWORK

16 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH — о смерти гитариста SOILWORK

14 сен 2022 : 		 Умер гитарист SOILWORK

19 авг 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

15 июл 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 июн 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

13 май 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 янв 2022 : 		 SOILWORK нашли басиста

27 дек 2021 : 		 После похвалы Бога Металла вокалист SOILWORK рыдал два часа

29 сен 2021 : 		 SOILWORK выпустят альбом в 2022 году

8 дек 2020 : 		 Вокалист SOILWORK: «Многие группы не переживут COVID-19»

4 дек 2020 : 		 16-минутное видео от SOILWORK

3 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

23 окт 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

24 авг 2020 : 		 Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON

30 июл 2020 : 		 SOILWORK: «Ещё один готов...»

4 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

29 май 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

20 апр 2020 : 		 Вокалист SOILWORK о том, как в Швеции воспринимают пандемию

13 мар 2020 : 		 Новое видео SOILWORK
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Винил SOILWORK выйдет осенью



zoom
SOILWORK сообщили о том, что впервые с 2005 года начиная с 13 октября на виниле будет вновь доступен альбом "Stabbing The Drama".

SOILWORK - Stabbing The Drama To Be Re-Released On Limited Edition Red / Black Inkspot Vinyl; Now Available For Pre-Order




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 48

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом