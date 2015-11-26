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SOILWORK нашли басиста



SOILWORK сообщили о том, что RASMUS EHRNBORN стал полноценным членом группы.



«Мы рады наконец-то принять Rasmus Ehrnborn в семью SOILWORK и объявить его нашим официальным басистом и постоянным членом группы.



Rasmus выступал с нами на сцене с момента начала кампании 2019 года "Verkligheten" и записал с нами EP "A Whisp Of The Atlantic", а также наш грядущий альбом, который выйдет в этом году. Rasmus — музыкант мирового класса и по праву стал важным членом группы, и мы с нетерпением ждем, что ждет это новое созвездие в будущем!»



Rasmus: «Для меня присоединение к SOILWORK в качестве полноправного участника — это своего рода воплощение мечты, поскольку я был большим поклонником группы на протяжении многих лет. Их музыкальность и авторство песен - это что-то из ряда вон выходящее, а после гастролей и записей с ребятами в последние несколько лет я стал считать их всех своими близкими друзьями. Я горжусь и преисполнен гордости быть частью следующей главы SOILWORK». http://www.soilwork.org





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