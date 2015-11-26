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Soilwork

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27 дек 2021 : 		 После похвалы Бога Металла вокалист SOILWORK рыдал два часа

29 сен 2021 : 		 SOILWORK выпустят альбом в 2022 году

8 дек 2020 : 		 Вокалист SOILWORK: «Многие группы не переживут COVID-19»

4 дек 2020 : 		 16-минутное видео от SOILWORK

3 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

23 окт 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

24 авг 2020 : 		 Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON

30 июл 2020 : 		 SOILWORK: «Ещё один готов...»

4 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

29 май 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

20 апр 2020 : 		 Вокалист SOILWORK о том, как в Швеции воспринимают пандемию

13 мар 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

16 фев 2020 : 		 SOILWORK выпустят два сингла

28 окт 2019 : 		 SOILWORK отменили концерт в Сингапуре

25 окт 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

9 мар 2019 : 		 Концертное видео SOILWORK

28 янв 2019 : 		 Видео с выступления SOILWORK

11 янв 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

10 янв 2019 : 		 Вокалист SOILWORK на треке STEVE DADAIAN

21 дек 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

15 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

8 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

26 окт 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

12 окт 2018 : 		 Новая песня SOILWORK

12 сен 2018 : 		 SOILWORK о новом альбоме
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SOILWORK нашли басиста



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SOILWORK сообщили о том, что RASMUS EHRNBORN стал полноценным членом группы.

«Мы рады наконец-то принять Rasmus Ehrnborn в семью SOILWORK и объявить его нашим официальным басистом и постоянным членом группы.

Rasmus выступал с нами на сцене с момента начала кампании 2019 года "Verkligheten" и записал с нами EP "A Whisp Of The Atlantic", а также наш грядущий альбом, который выйдет в этом году. Rasmus — музыкант мирового класса и по праву стал важным членом группы, и мы с нетерпением ждем, что ждет это новое созвездие в будущем!»

Rasmus: «Для меня присоединение к SOILWORK в качестве полноправного участника — это своего рода воплощение мечты, поскольку я был большим поклонником группы на протяжении многих лет. Их музыкальность и авторство песен - это что-то из ряда вон выходящее, а после гастролей и записей с ребятами в последние несколько лет я стал считать их всех своими близкими друзьями. Я горжусь и преисполнен гордости быть частью следующей главы SOILWORK».



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