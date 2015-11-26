После похвалы Бога Металла вокалист SOILWORK рыдал два часа
Björn "Speed" Strid в рамках одного из интервью вспомнил историю о том, как более 15 лет назад отреагировал на похвалу со стороны самого Бога Металла:
«Это просто потрясающе. Я помню, как я это прочитал. Потому что кто-то рассказал мне [об этом]. Мне сказали: "О, ты видел, что Rob Halford говорит о тебе в бельгийском металлическом журнале?" Я сказал: "Что? Нет. Нет. Ты с ума сошёл? Нет. Да ладно". Потом ему удалось... Я не знаю — он где-то взял его, а потом я прочитал его. И я просто потерял дар речи. Я [сказал ему]: "Могу я взять журнал с собой домой?" И [он ответил]: "Да, да". Я сразу же пошёл домой и проплакал два часа, потому что это было так ошеломляюще и так удивительно, потому что он был и остаётся одним из моих главных вокальных кумиров. Было просто нереально прочитать это. Я подумал: "Он говорит о моей группе. Он говорит о моём голосе. Это просто безумие". Да, [это было] совершенно потрясающе!»
father
hansi_hrb
ElectricRetard
Уже сам фанатик обзывания фанатиков фанатиками)
ElectricRetard
Ханси образца 2021: Кругом фанатики, старперы и фанатики, фанатики и старперы. Пойду слушать электропоп)
Tomahawk
matthew3833
hansi_hrb
ElectricRetard
Я кстати не считаю конкретно такое поведение совсем уж странным. У него яркие, положительные эмоции от похвалы, ну эмоциональный парень. Его же не просто известный хуй похвалил, а человек который сам отличный вокалист. Это как похвала от мастера. Еслиб меня когда публично похвалил за мой вокал Ханси Кюрш, я бы конечно вряд ли заплакал, но мягко говоря навалил бы подливы от радости.
Svarg_1349
gravitgroove
Nepalcev
"Björn "Speed" Strid в рамках одного из интервью вспомнил историю о том, как более 15 лет назад отреагировал на похвалу со стороны самого Бога Металла:"
Более 15 лет назад Бьёрну было менее 28 лет. Ещё пацан, артист, тонкой души человек и всё такое, плюс припиzzzдел малёха. Всё тут ровно. Дойоп не засчитан!!!
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