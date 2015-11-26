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Soilwork

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После похвалы Бога Металла вокалист SOILWORK рыдал два часа



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Björn "Speed" Strid в рамках одного из интервью вспомнил историю о том, как более 15 лет назад отреагировал на похвалу со стороны самого Бога Металла:

«Это просто потрясающе. Я помню, как я это прочитал. Потому что кто-то рассказал мне [об этом]. Мне сказали: "О, ты видел, что Rob Halford говорит о тебе в бельгийском металлическом журнале?" Я сказал: "Что? Нет. Нет. Ты с ума сошёл? Нет. Да ладно". Потом ему удалось... Я не знаю — он где-то взял его, а потом я прочитал его. И я просто потерял дар речи. Я [сказал ему]: "Могу я взять журнал с собой домой?" И [он ответил]: "Да, да". Я сразу же пошёл домой и проплакал два часа, потому что это было так ошеломляюще и так удивительно, потому что он был и остаётся одним из моих главных вокальных кумиров. Было просто нереально прочитать это. Я подумал: "Он говорит о моей группе. Он говорит о моём голосе. Это просто безумие". Да, [это было] совершенно потрясающе!»

SOILWORK Frontman





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КомментарииСкрыть/показать 11 )

father


27 дек 2021, 16:34		Когда Хэлфорд говорит комплименты, даже самые суровые мужские сердца тают

hansi_hrb


27 дек 2021, 16:50		фанатизм он такой. Не нормальный.

ElectricRetard


27 дек 2021, 17:04		Хоспаде, как же тебя зажевало на этих фанатах)
Уже сам фанатик обзывания фанатиков фанатиками)

ElectricRetard


27 дек 2021, 17:05		Ханси образца 2019: Привет ребят, давайте обсуждать музыку и сторонние темы!
Ханси образца 2021: Кругом фанатики, старперы и фанатики, фанатики и старперы. Пойду слушать электропоп)

Tomahawk


27 дек 2021, 17:09		А я подумал, что жопа болела (ba-dum-ts!!)

matthew3833


27 дек 2021, 17:18		Страшно представить, что будет с ханси в 2022-ом.

hansi_hrb


27 дек 2021, 17:26		так а что в этой новости есть музыкального.? На мой взгляд странно, что взрослый дядька приходит в религиозный транс от похвалы коллеги, который ничем не лучше и не хуже его самого. Ну похвалил, заебись. С чего там рыдать. Мне такое поведение кажется мягко говоря странным. Можно и музыку обсудить. Соил ворк имеет больше десятка крутейших песен, джудас прист тоже. Мейдены лучше).

ElectricRetard


27 дек 2021, 18:01		Да просто ты нынче только в такие топики и заходишь дабы высказать свое "фе".
Я кстати не считаю конкретно такое поведение совсем уж странным. У него яркие, положительные эмоции от похвалы, ну эмоциональный парень. Его же не просто известный хуй похвалил, а человек который сам отличный вокалист. Это как похвала от мастера. Еслиб меня когда публично похвалил за мой вокал Ханси Кюрш, я бы конечно вряд ли заплакал, но мягко говоря навалил бы подливы от радости.

Svarg_1349


27 дек 2021, 18:08		Заголовок достойный попасть в топ новостей сайта. Пацаны, не подведите.

gravitgroove


27 дек 2021, 18:43		А hansi_hrb -то прав. Швед этот ведет себя так, будто его Санта на колени свои посадил и подарил леденец-петушок. Чего еще желать взрослому дядьке?

Nepalcev


27 дек 2021, 19:13		>>>> "На мой взгляд странно, что взрослый дядька приходит в религиозный транс от похвалы коллеги,">>>>

"Björn "Speed" Strid в рамках одного из интервью вспомнил историю о том, как более 15 лет назад отреагировал на похвалу со стороны самого Бога Металла:"

Более 15 лет назад Бьёрну было менее 28 лет. Ещё пацан, артист, тонкой души человек и всё такое, плюс припиzzzдел малёха. Всё тут ровно. Дойоп не засчитан!!!


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