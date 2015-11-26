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После похвалы Бога Металла вокалист SOILWORK рыдал два часа



Björn "Speed" Strid в рамках одного из интервью вспомнил историю о том, как более 15 лет назад отреагировал на похвалу со стороны самого Бога Металла:



«Это просто потрясающе. Я помню, как я это прочитал. Потому что кто-то рассказал мне [об этом]. Мне сказали: "О, ты видел, что Rob Halford говорит о тебе в бельгийском металлическом журнале?" Я сказал: "Что? Нет. Нет. Ты с ума сошёл? Нет. Да ладно". Потом ему удалось... Я не знаю — он где-то взял его, а потом я прочитал его. И я просто потерял дар речи. Я [сказал ему]: "Могу я взять журнал с собой домой?" И [он ответил]: "Да, да". Я сразу же пошёл домой и проплакал два часа, потому что это было так ошеломляюще и так удивительно, потому что он был и остаётся одним из моих главных вокальных кумиров. Было просто нереально прочитать это. Я подумал: "Он говорит о моей группе. Он говорит о моём голосе. Это просто безумие". Да, [это было] совершенно потрясающе!»







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