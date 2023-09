сегодня



Профессиональное видео с выступления SOILWORK



Профессиональное видео с выступления SOILWORK, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:55 Övergivenheten

04:55 Stabbing the Drama

10:14 Is It in Your Darkness

14:33 Electric Again

19:02 The Nurturing Glance

24:26 The Chainheart Machine

29:07 Valleys of Gloam

32:44 Harvest Spine

40:40 Death Diviner (w/ Scott Kennedy of Bleed From Within)

45:31 The Ride Majestic

50:00 Nerve

53:37 Stålfågel http://www.soilwork.org







