Видео с выступления SOILWORK



Видео с выступления SOILWORK, состоявшегося второго ноября в Lion Arts Factory, Adelaide, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Övergivenheten"

"This Momentary Bliss"

"Stabbing the Drama"

"The Living Infinite I"

"Is It in Your Darkness"

"Electric Again"

"The Living Infinite II"

"Bastard Chain"

"The Nurturing Glance"

"The Ride Majestic"

"Harvest Spine"

"Death Diviner"



Encore:

"Nerve"

"Arrival"

"Valleys of Gloam"

"Stålfågel"







