4 дек 2020



16-минутное видео от SOILWORK



"A Whisp Of The Atlantic", новое видео группы SOILWORK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР A Whisp Of The Atlantic, выходящего четвертого декабря на Nuclear Blast Records:



"A Whisp Of The Atlantic"

"Feverish"

"Desperado"

"Death Diviner"

"The Nothingness And The Devil"







+4 -0



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