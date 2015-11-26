сегодня



SOILWORK выпустят альбом в 2022 году



SOILWORK опубликовали следующее сообщение:



«В последнее время мы затаились, но не бойтесь, в лагере Soilwork происходят грандиозные события. Мы выпустим серию интервью в связи с переизданием на прозрачном виниле и выпуском CD нашего EP "A Whisp Of The Atlantic". Мы обсудим наш следующий альбом, ожидания и будущее. Всё, что мы можем сказать, это то, что в 2022 году будет новый альбом. Сериал был спродюсирован Рене У Вальдесом для Bravo & Bravo Films».

</div> </div> </div> </div> </div>





+0 -0



просмотров: 132

