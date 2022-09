сегодня



Барабанщик MEGADETH — о смерти гитариста SOILWORK



Dirk Verbeuren почтил память бывшего коллеги по команде, Дэвида Андерссона:



«Доктор Дэвид умел хорошо посмеяться. Независимо от того, был ли он дурачком, делал ли гениальные наблюдения или имитировал группу, с которой мы были на гастролях, в своей собственной блестящей манере, он постоянно смешил нас. Его настроение обычно было лёгким, граничащим с беззаботностью. Казалось, он шёл по жизни беспечно, никогда не воспринимая ничего слишком серьёзно — возможно, иногда себе во вред.



Если вы слушали последние альбомы @soilwork или @nightflightorchestra, вы знаете, что Дэвид был мастером изобретательных риффов и мелодий. Такие песни, как "Long Live The Misanthrope" и "Tongue", написаны блестяще и отражают его прозаическую натуру. Странно представить, что Дэвид часто писал мелодии, лёжа в ванне, но это неудивительно, если вы знаете его склонность к разгуливанию голышом в гримёрке.



Под всем этим весельем скрывалась тьма, которая, к сожалению, завладела жизнью Дэвида в последние годы. 47 лет — это слишком рано, и мне очень жаль, что ещё один бывший участник группы ушёл так скоро. Моё сердце разрывается от сочувствия к его бывшей жене и детям, а также к его семье, друзьям и участникам группы.



Покойся, доктор, и спасибо тебе за все приятные минуты».





