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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 15
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Soilwork

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15 июл 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 июн 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

13 май 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 янв 2022 : 		 SOILWORK нашли басиста

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29 сен 2021 : 		 SOILWORK выпустят альбом в 2022 году

8 дек 2020 : 		 Вокалист SOILWORK: «Многие группы не переживут COVID-19»

4 дек 2020 : 		 16-минутное видео от SOILWORK

3 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

23 окт 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

24 авг 2020 : 		 Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON

30 июл 2020 : 		 SOILWORK: «Ещё один готов...»

4 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

29 май 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

20 апр 2020 : 		 Вокалист SOILWORK о том, как в Швеции воспринимают пандемию

13 мар 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

16 фев 2020 : 		 SOILWORK выпустят два сингла

28 окт 2019 : 		 SOILWORK отменили концерт в Сингапуре

25 окт 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

9 мар 2019 : 		 Концертное видео SOILWORK

28 янв 2019 : 		 Видео с выступления SOILWORK

11 янв 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

10 янв 2019 : 		 Вокалист SOILWORK на треке STEVE DADAIAN
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Барабанщик MEGADETH — о смерти гитариста SOILWORK



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Dirk Verbeuren почтил память бывшего коллеги по команде, Дэвида Андерссона:

«Доктор Дэвид умел хорошо посмеяться. Независимо от того, был ли он дурачком, делал ли гениальные наблюдения или имитировал группу, с которой мы были на гастролях, в своей собственной блестящей манере, он постоянно смешил нас. Его настроение обычно было лёгким, граничащим с беззаботностью. Казалось, он шёл по жизни беспечно, никогда не воспринимая ничего слишком серьёзно — возможно, иногда себе во вред.

Если вы слушали последние альбомы @soilwork или @nightflightorchestra, вы знаете, что Дэвид был мастером изобретательных риффов и мелодий. Такие песни, как "Long Live The Misanthrope" и "Tongue", написаны блестяще и отражают его прозаическую натуру. Странно представить, что Дэвид часто писал мелодии, лёжа в ванне, но это неудивительно, если вы знаете его склонность к разгуливанию голышом в гримёрке.

Под всем этим весельем скрывалась тьма, которая, к сожалению, завладела жизнью Дэвида в последние годы. 47 лет — это слишком рано, и мне очень жаль, что ещё один бывший участник группы ушёл так скоро. Моё сердце разрывается от сочувствия к его бывшей жене и детям, а также к его семье, друзьям и участникам группы.

Покойся, доктор, и спасибо тебе за все приятные минуты».




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