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Soilwork

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21 дек 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

15 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

8 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

26 окт 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

12 окт 2018 : 		 Новая песня SOILWORK

12 сен 2018 : 		 SOILWORK о новом альбоме

7 сен 2018 : 		 SOILWORK закончили запись нового альбома

30 июл 2018 : 		 Фронтмен SOILWORK: «Это будет, пожалуй, самый эпичный и мрачный альбом в нашей карьере»

31 май 2018 : 		 SOILWORK закончили работу над новым альбомом

22 апр 2018 : 		 SOILWORK опубликовали первое видео из студии

3 апр 2018 : 		 SOILWORK приступили к записи

24 авг 2017 : 		 SOILWORK начнут запись весной

20 апр 2017 : 		 SOILWORK нашли барабанщика

16 фев 2017 : 		 SOILWORK готовы приступить к работе

12 янв 2017 : 		 SOILWORK нашли басиста для тура

11 авг 2016 : 		 Трейлер нового релиза SOILWORK

5 авг 2016 : 		 Трейлер нового релиза SOILWORK

22 июл 2016 : 		 Трейлер нового релиза SOILWORK

22 июл 2016 : 		 SOILWORK не планируют останавливаться

14 июл 2016 : 		 Новое видео SOILWORK

24 июн 2016 : 		 Видео с текстом от SOILWORK

16 июн 2016 : 		 Вокалист SOILWORK не был удивлён, что барабанщика группы наняли MEGADETH

14 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист новой коллекции раритетов от SOILWORK

8 июн 2016 : 		 SOILWORK выпустят коллекцию раритетов

25 апр 2016 : 		 Фронтмен SOILWORK: «Я развил свои вокальные данные, выйдя из зоны комфорта»

19 апр 2016 : 		 Видео с выступления SOILWORK
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Новое видео SOILWORK



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'Stålfågel', новое видео группы SOILWORK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Verkligheten", выход которого запланирован на 11 января на Nuclear Blast Records:

01. Verkligheten

02. Arrival

03. Bleeder Despoiler

04. Full Moon Shoals

05. The Nurturing Glance

06. When The Universe Spoke

07. Stålfågel (feat. Alissa White-Gluz)

08. The Wolves Are Back In Town

09. Witan

10. The Ageless Whisper

11. Needles And Kin (feat. Tomi Joutsen)

12. You Aquiver (feat. Dave Sheldon)


"Underworld" bonus EP:

13. Summerburned And Winterblown

14. In This Master's Tale

15. The Undying Eye

16. Needles And Kin (original version)

SOILWORK Release Animated Official Video For New









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