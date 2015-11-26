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Новое видео SOILWORK



'Stålfågel', новое видео группы SOILWORK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Verkligheten", выход которого запланирован на 11 января на Nuclear Blast Records:



01. Verkligheten



02. Arrival



03. Bleeder Despoiler



04. Full Moon Shoals



05. The Nurturing Glance



06. When The Universe Spoke



07. Stålfågel (feat. Alissa White-Gluz)



08. The Wolves Are Back In Town



09. Witan



10. The Ageless Whisper



11. Needles And Kin (feat. Tomi Joutsen)



12. You Aquiver (feat. Dave Sheldon)





"Underworld" bonus EP:



13. Summerburned And Winterblown



14. In This Master's Tale



15. The Undying Eye



16. Needles And Kin (original version)





















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