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Вокалист SOILWORK на треке STEVE DADAIAN



Гитарист Steve Dadaian выпустит свой новый концептуальный альбом "Follow The Light" 1 февраля. Трек "Soul Connection", вошедший в этот альбом, в записи которого принимал участие вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid, доступен для прослушивание ниже.















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