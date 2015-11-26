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SOILWORK : «Ещё один готов...»



SOILWORK в Nordic Sound Lab работают над новым материалом, о чём сообщили в социальных сетях.



«Завершился ещё один сеанс записи, чёрт возьми!!! Мы создали нечто ОЧЕНЬ уникальное, и я не могу дождаться, когда вы это услышите. Оставайтесь с нами, ребята».







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