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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 37
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Soilwork

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14 сен 2022 : 		 Умер гитарист SOILWORK

19 авг 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

15 июл 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 июн 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

13 май 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 янв 2022 : 		 SOILWORK нашли басиста

27 дек 2021 : 		 После похвалы Бога Металла вокалист SOILWORK рыдал два часа

29 сен 2021 : 		 SOILWORK выпустят альбом в 2022 году

8 дек 2020 : 		 Вокалист SOILWORK: «Многие группы не переживут COVID-19»

4 дек 2020 : 		 16-минутное видео от SOILWORK

3 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

23 окт 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

24 авг 2020 : 		 Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON

30 июл 2020 : 		 SOILWORK: «Ещё один готов...»

4 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

29 май 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

20 апр 2020 : 		 Вокалист SOILWORK о том, как в Швеции воспринимают пандемию

13 мар 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

16 фев 2020 : 		 SOILWORK выпустят два сингла

28 окт 2019 : 		 SOILWORK отменили концерт в Сингапуре

25 окт 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

9 мар 2019 : 		 Концертное видео SOILWORK

28 янв 2019 : 		 Видео с выступления SOILWORK

11 янв 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

10 янв 2019 : 		 Вокалист SOILWORK на треке STEVE DADAIAN

21 дек 2018 : 		 Новое видео SOILWORK
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Умер гитарист SOILWORK



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Гитарист SOILWORK Дэвид Андерссон скончался в возрасте 47 лет.

«Сегодня мы испытываем огромную горечь в связи с ужасной новостью о кончине Дэвида Андерссона. Он был единственным в своем роде и гениальным человеком во многих отношениях. Он был нашим гитаристом более 10 лет и оказал большое влияние на музыкальный путь SOILWORK. К сожалению, алкоголь и психические заболевания забрали тебя от нас. Нам будет очень не хватать его и мы продолжим нести музыкальное наследие, частью которого он был. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье. Мы бесконечно благодарны за время, проведенное с тобой, и за все хорошие шутки.

Спасибо, доктор Дэйв. Увидимся на другой стороне.

Мы призываем всех уважать частную жизнь семьи и друзей Дэвида в эти скорбные времена»








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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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14 сен 2022
gravitgroove
Сколько ж пить надо, что в таком возрасте к финишу прийти…
Мир праху.
  Dislike!1
14 сен 2022
M
Mateas89
gravitgroove, там, скорее всего, суицид был. Проблемы псхического характера, которые он заливал алкоголем, вместо того, чтобы пройти лечение - и вот итог.

И это вдвойне печально и неожиданно, учитывая, что он сам по професси врач.
14 сен 2022
ElectricRetard
Ну вот это реально пиздец. Грустно во всех смыслах.
14 сен 2022
father
Ебануться

просмотров: 474

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