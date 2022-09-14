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Умер гитарист SOILWORK



Гитарист SOILWORK Дэвид Андерссон скончался в возрасте 47 лет.



«Сегодня мы испытываем огромную горечь в связи с ужасной новостью о кончине Дэвида Андерссона. Он был единственным в своем роде и гениальным человеком во многих отношениях. Он был нашим гитаристом более 10 лет и оказал большое влияние на музыкальный путь SOILWORK. К сожалению, алкоголь и психические заболевания забрали тебя от нас. Нам будет очень не хватать его и мы продолжим нести музыкальное наследие, частью которого он был. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье. Мы бесконечно благодарны за время, проведенное с тобой, и за все хорошие шутки.



Спасибо, доктор Дэйв. Увидимся на другой стороне.



Мы призываем всех уважать частную жизнь семьи и друзей Дэвида в эти скорбные времена»















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