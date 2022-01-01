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Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST
26
Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»
19
DAVID ELLEFSON в DIETH
14
CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?
10
CARLOS SANTANA упал на сцене
10
KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался п...
9
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8
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8
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с
по
Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST
26
Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»
19
DAVID ELLEFSON в DIETH
14
CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?
10
CARLOS SANTANA упал на сцене
10
все новости группы
Soilwork
Швеция
Dark Metal
Death Metal
Progressive Metal
http://www.soilwork.org
Myspace:
http://www.myspace.com/soilwork
Facebook:
https://www.facebook.com/soilwork
15 июл 2022
:
Новое видео SOILWORK
17 июн 2022
:
Новое видео SOILWORK
13 май 2022
:
Новое видео SOILWORK
17 янв 2022
:
SOILWORK нашли басиста
27 дек 2021
:
После похвалы Бога Металла вокалист SOILWORK рыдал два часа
29 сен 2021
:
SOILWORK выпустят альбом в 2022 году
8 дек 2020
:
Вокалист SOILWORK: «Многие группы не переживут COVID-19»
4 дек 2020
:
16-минутное видео от SOILWORK
3 дек 2020
:
Обучающее видео от SOILWORK
23 окт 2020
:
Новое видео SOILWORK
24 авг 2020
:
Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON
30 июл 2020
:
SOILWORK: «Ещё один готов...»
4 июн 2020
:
Обучающее видео от SOILWORK
29 май 2020
:
Новое видео SOILWORK
20 апр 2020
:
Вокалист SOILWORK о том, как в Швеции воспринимают пандемию
13 мар 2020
:
Новое видео SOILWORK
16 фев 2020
:
SOILWORK выпустят два сингла
28 окт 2019
:
SOILWORK отменили концерт в Сингапуре
25 окт 2019
:
Новое видео SOILWORK
9 мар 2019
:
Концертное видео SOILWORK
28 янв 2019
:
Видео с выступления SOILWORK
11 янв 2019
:
Новое видео SOILWORK
10 янв 2019
:
Вокалист SOILWORK на треке STEVE DADAIAN
21 дек 2018
:
Новое видео SOILWORK
15 ноя 2018
:
Трейлер нового альбома SOILWORK
8 ноя 2018
:
Трейлер нового альбома SOILWORK
26 окт 2018
:
Новое видео SOILWORK
12 окт 2018
:
Новая песня SOILWORK
12 сен 2018
:
SOILWORK о новом альбоме
7 сен 2018
:
SOILWORK закончили запись нового альбома
30 июл 2018
:
Фронтмен SOILWORK: «Это будет, пожалуй, самый эпичный и мрачный альбом в нашей карьере»
31 май 2018
:
SOILWORK закончили работу над новым альбомом
22 апр 2018
:
SOILWORK опубликовали первое видео из студии
3 апр 2018
:
SOILWORK приступили к записи
24 авг 2017
:
SOILWORK начнут запись весной
20 апр 2017
:
SOILWORK нашли барабанщика
16 фев 2017
:
SOILWORK готовы приступить к работе
12 янв 2017
:
SOILWORK нашли басиста для тура
11 авг 2016
:
Трейлер нового релиза SOILWORK
5 авг 2016
:
Трейлер нового релиза SOILWORK
22 июл 2016
:
Трейлер нового релиза SOILWORK
22 июл 2016
:
SOILWORK не планируют останавливаться
14 июл 2016
:
Новое видео SOILWORK
24 июн 2016
:
Видео с текстом от SOILWORK
16 июн 2016
:
Вокалист SOILWORK не был удивлён, что барабанщика группы наняли MEGADETH
14 июн 2016
:
Обложка и трек-лист новой коллекции раритетов от SOILWORK
8 июн 2016
:
SOILWORK выпустят коллекцию раритетов
25 апр 2016
:
Фронтмен SOILWORK: «Я развил свои вокальные данные, выйдя из зоны комфорта»
19 апр 2016
:
Видео с выступления SOILWORK
26 фев 2016
:
Вокалист SOILWORK о событиях в Париже
30 ноя 2015
:
Вокалист SOILWORK о случившемся в Париже
27 ноя 2015
:
Новое видео SOILWORK
16 сен 2015
:
Новое видео SOILWORK
12 сен 2015
:
Успехи в чартах SOILWORK
20 авг 2015
:
Новая песня SOILWORK
13 авг 2015
:
Семплы новых песен SOILWORK
5 авг 2015
:
Рассказ о записи нового альбома SOILWORK
30 июл 2015
:
Рассказ о записи нового альбома SOILWORK
8 июл 2015
:
Видео с текстом от SOILWORK
2 июл 2015
:
Фрагмент новой песни SOILWORK
17 июн 2015
:
SOILWORK сменили басиста
27 май 2015
:
Новый альбом SOILWORK выйдет в августе
22 май 2015
:
Фрагмент нового DVD SOILWORK при участии вокалистки NIGHTWISH
7 май 2015
:
Новый альбом SOILWORK выйдет осенью
9 апр 2015
:
Барабанщик SOILWORK о будущем альбоме группы: «Он агрессивен и полон мрачных оттенков»
7 мар 2015
:
Фрагмент DVD SOILWORK
1 мар 2015
:
Трейлер нового DVD SOILWORK
22 фев 2015
:
Фронтмен SOILWORK о будущем альбоме: "Быстро развивающийся и еще более интенсивный"
14 фев 2015
:
Трейлер нового DVD SOILWORK
13 фев 2015
:
SOILWORK начали запись
6 фев 2015
:
Фрагмент нового DVD SOILWORK
4 фев 2015
:
Фрагмент нового трека SOILWORK
31 янв 2015
:
Трейлер нового DVD SOILWORK
19 янв 2015
:
Обложка концертного релиза SOILWORK
16 янв 2015
:
Концертный релиз SOILWORK выйдет в марте
6 дек 2014
:
Вокалист SOILWORK: "Сейчас мы в лучшей форме, чем когда бы то ни было"
16 сен 2014
:
Семплы новых песен SOILWORK
19 мар 2014
:
Вокалистка NIGHTWISH на концерте SOILWORK
26 фев 2014
:
Вокалист SOILWORK о съёмках DVD
16 дек 2013
:
SOILWORK снимут DVD в Хельсинки
16 окт 2013
:
Видео с текстом от SOILWORK
27 авг 2013
:
Переиздание 'A Predator's Portrait' SOILWORK выйдет в октябре
4 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления SOILWORK
19 июл 2013
:
В записи второго альбома PHAZE I принял участие барабанщик SOILWORK
27 апр 2013
:
Новое видео SOILWORK
2 мар 2013
:
SOILWORK ответили на вопросы поклонников
18 фев 2013
:
Новая песня SOILWORK
15 фев 2013
:
Трейлер нового альбома SOILWORK
9 фев 2013
:
Трейлер нового альбома SOILWORK
1 фев 2013
:
Новое видео SOILWORK
31 янв 2013
:
Трейлер нового альбома SOILWORK
18 янв 2013
:
Новая песня SOILWORK
9 янв 2013
:
Вокалист SOILWORK и гитарист EXES FOR EYES основали ELEGY GUITARWORKS
18 дек 2012
:
Новая песня SOILWORK
2 дек 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома SOILWORK
16 ноя 2012
:
Вокалист NEW MODEL ARMY на новом альбоме SOILWORK
3 сен 2012
:
SOILWORK опубликовали видео из студии
31 авг 2012
:
SOILWORK пишут двойной альбом
23 авг 2012
:
SOILWORK начнут запись на этой неделе
2 июл 2012
:
Барабанщик SOILWORK объяснил, почему ушёл Peter Wichers
29 июн 2012
:
Новый гитарист SOILWORK
26 июн 2012
:
Гитарист Peter Wichers снова ушёл из SOILWORK
20 дек 2011
:
Название нового альбома SOILWORK
9 июл 2011
:
Барабанщик SOILWORK присоединился к POWERMAD
17 июн 2011
:
Гитарист SOILWORK пропустит фестивальные выступления
25 фев 2011
:
Новое видео SOILWORK
26 июл 2010
:
Новое видео SOILWORK
29 июн 2010
:
Еще одна новая песня SOILWORK
25 июн 2010
:
SOILWORK присоденились к бойкоту BP
10 июн 2010
:
SOILWORK выпустят сборник
8 июн 2010
:
Детали специального издания SOILWORK
6 июн 2010
:
Семплы нового альбома SOILWORK
27 май 2010
:
Превью нового DVD SOILWORK
18 май 2010
:
Новаяя песня SOILWORK
14 май 2010
:
Гитарист/продюсер SOILWORK о новом диске: «Это лучший альбом группы!»
21 апр 2010
:
Обложка нового альбома SOILWORK
8 апр 2010
:
Трек-лист нового альбома SOILWORK
1 апр 2010
:
SOILWORK завершили запись альбома
17 фев 2010
:
Дата выхода нового альбома SOILWORK
23 янв 2010
:
Название нового альбома SOILWORK
22 дек 2009
:
Гитарист SOILWORK сказал, что новый материал группы будет более техничным
2 ноя 2009
:
SOILWORK отправятся в студию в январе 2010 года
9 июн 2009
:
Фронтмен SOILWORK запустил новый проект
21 май 2009
:
Бывший барабанщик SOILWORK арестован за ношение холодного оружия
10 май 2009
:
Гитарист SOILWORK пропустит фестивальные выступления
27 мар 2009
:
SOILWORK: Подробности переиздания альбомов 'Steelbath Suicide' и 'The Chainheart Machine'
28 янв 2009
:
SOILWORK: видео "20 More Miles" в сети
19 янв 2009
:
Премьера нового клипа SOILWORK...
27 ноя 2008
:
SOILWORK делятся впечатлениями от тура по Европе
30 окт 2008
:
Ранние альбомы SOILWORK будут переизданы
19 авг 2008
:
SOILWORK объявили имя нового сессионного гитариста
27 апр 2008
:
Видеоинтервью SOILWORK в сети
13 фев 2008
:
SOILWORK расстались с гитаристом
15 окт 2007
:
SOILWORK выпустят новый DVD в следующем году
11 окт 2007
:
Доступен новый альбом SOILWORK
9 окт 2007
:
SOILWORK: лимитированное издание нового альбома
29 сен 2007
:
SOILWORK: новый трек в сети
27 сен 2007
:
SOILWORK : новый сингл и бонус-трек
23 сен 2007
:
SOILWORK : видео "Exile" в сети
11 сен 2007
:
SOILWORK написали песню для квеста
10 сен 2007
:
SOILWORK обнародовали название нового альбома и трек-лист
7 авг 2007
:
SOILWORK снимут видео на песню 'Exile'
27 июн 2007
:
SOILWORK завершили работу над новым альбомом
8 июн 2007
:
Гитарист и ударник DARKANE микшируют новый альбом SOILWORK
10 май 2007
:
SOILWORK продолжают работу над новым альбомом
22 мар 2007
:
SOILWORK раскрыли названия новых композиций
14 мар 2007
:
SOILWORK: запись альбома идет полным ходом
3 янв 2007
:
SOILWORK отправятся в студию в марте
15 фев 2003
:
Фигура из пяти пальцев
10 фев 2003
:
Релиз нового альбома SOILWORK переносится
23 янв 2003
:
Трэклист нового релиза SOILWORK
сегодня
Новое видео SOILWORK
"Dreams Of Nowhere", новое видео SOILWORK, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет