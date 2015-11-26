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Soilwork

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24 авг 2020 : 		 Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON

30 июл 2020 : 		 SOILWORK: «Ещё один готов...»

4 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

29 май 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

20 апр 2020 : 		 Вокалист SOILWORK о том, как в Швеции воспринимают пандемию

13 мар 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

16 фев 2020 : 		 SOILWORK выпустят два сингла

28 окт 2019 : 		 SOILWORK отменили концерт в Сингапуре

25 окт 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

9 мар 2019 : 		 Концертное видео SOILWORK

28 янв 2019 : 		 Видео с выступления SOILWORK

11 янв 2019 : 		 Новое видео SOILWORK

10 янв 2019 : 		 Вокалист SOILWORK на треке STEVE DADAIAN

21 дек 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

15 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

8 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

26 окт 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

12 окт 2018 : 		 Новая песня SOILWORK

12 сен 2018 : 		 SOILWORK о новом альбоме

7 сен 2018 : 		 SOILWORK закончили запись нового альбома

30 июл 2018 : 		 Фронтмен SOILWORK: «Это будет, пожалуй, самый эпичный и мрачный альбом в нашей карьере»

31 май 2018 : 		 SOILWORK закончили работу над новым альбомом

22 апр 2018 : 		 SOILWORK опубликовали первое видео из студии

3 апр 2018 : 		 SOILWORK приступили к записи

24 авг 2017 : 		 SOILWORK начнут запись весной

20 апр 2017 : 		 SOILWORK нашли барабанщика
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Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON



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Вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid стал гостем на треке словенского мультиинструменталиста Marko Košmrlj, получившем название "Turning Away At All Costs". Этот трек войдёт в новую работу проекта NEON "Behind Your Neon Eyes", имеющего следующий трек-лист:

"Descent"
"Roll Out"
"Don't Turn Away"
"[futurenation]"
"Meteorite" (feat. Björn “Speed” Strid - Soilwork / The Night Flight Orchestra)
"Follow You"
"Space Samurai"
"The Last Starfighter"
"Teknoskeptic"
"Beam Me Up"
"Until The Stars Turn Cold" (feat. Flo V. Schwarz - Pyogenesis)

SOILWORK Frontman BJГ–RN



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