Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON



Вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid стал гостем на треке словенского мультиинструменталиста Marko Košmrlj, получившем название "Turning Away At All Costs". Этот трек войдёт в новую работу проекта NEON "Behind Your Neon Eyes", имеющего следующий трек-лист:



"Descent"

"Roll Out"

"Don't Turn Away"

"[futurenation]"

"Meteorite" (feat. Björn “Speed” Strid - Soilwork / The Night Flight Orchestra)

"Follow You"

"Space Samurai"

"The Last Starfighter"

"Teknoskeptic"

"Beam Me Up"

"Until The Stars Turn Cold" (feat. Flo V. Schwarz - Pyogenesis)







