Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON

Вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid стал гостем на треке словенского мультиинструменталиста Marko Košmrlj, получившем название "Turning Away At All Costs". Этот трек войдёт в новую работу проекта NEON "Behind Your Neon Eyes", имеющего следующий трек-лист:
"Descent"
"Roll Out"
"Don't Turn Away"
"[futurenation]"
"Meteorite" (feat. Björn “Speed” Strid - Soilwork / The Night Flight Orchestra)
"Follow You"
"Space Samurai"
"The Last Starfighter"
"Teknoskeptic"
"Beam Me Up"
"Until The Stars Turn Cold" (feat. Flo V. Schwarz - Pyogenesis)
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