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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
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Venom Inc.

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16 дек 2024 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Меня не останавливает цена на визу в США»

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30 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.
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Вокалист VENOM INC.: «Меня не останавливает цена на визу в США»



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TONY DOLAN в недавнем интервью рассказал о своем упорном желании гастролировать в Америке из года в год, даже когда многие другие европейские артисты остались дома из-за повышения стоимости получения краткосрочных рабочих виз, что сделало гастроли гораздо более дорогими для иностранных музыкантов:

«Я провел там много времени, и это очень дорого моему сердцу. Я очень люблю США, и я очень люблю их фанатов; они были мне очень преданы. Я часто слышал подобное [о] проблеме с визами. Да, это очень дорого. Да, это отнимает у вас много сил, и да, вы должны быть в состоянии сделать это, но это не невозможно... Они говорят о заработке, поэтому они говорят: «Ну, это невозможно. Мы не можем себе позволить поехать». Конечно, вы можете себе это позволить. Конечно, вы можете. Дело в том, хотите ли вы поехать? Если вы хотите поехать и заработать миллион баксов, то в таком раскладе конечно вы не можете себе позволить.

Если я не заработаю денег, но мы выйдем в плюс, потому что приехали, есть ли в этом какая-то ценность? Для меня — есть. Я хочу, чтобы всем [кто работает в туре] заплатили [за их работу]... Но если я не заработаю никаких личных денег, чтобы забрать их себе, меня это не беспокоит, потому что ценность в том, что кто-то приходит на шоу и хочет подписать альбом, может быть, носит вашу футболку, носит ваши нашивки, покупает ваши альбомы. Это что-то значит для них. Потом они купили билеты, чтобы прийти и увидеть вас. Может быть, они заплатили за встречу или что-то еще. Они вкладывают в тебя деньги. Я думаю, они заслуживают того, чтобы получить что-то взамен в знак благодарности. И если это означает, что я должен потратить все, что могу, чтобы сделать это, быть там, встретиться с ними, сказать им спасибо и дать им [лучшие] шоу, которые я могу дать, то я думаю, что это мой долг после 40 с лишним лет.

Мне ничего не нужно. Действительно, мне ничего не нужно. Мне нужно есть, мне нужно спать. Я очень простой человек. Я не увлекаюсь всякой всячиной. Меня это не беспокоит. Мне не нужны предметы. Мне нравятся люди. И поэтому для меня это главное. Так что да, это дорого. И если вы хотите заработать на этом много денег, то, возможно, у вас ничего не получится. Но если для вас деньги — это главное, то вам стоит перестать заниматься музыкой, потому что не все могут быть METALLICA или THE ROLLING STONES. Но это не должно останавливать вас, если вы такой, какой вы есть. И это то, что я говорю молодым музыкантам. Когда они спрашивают: «Да, а как нам это сделать? Я хочу сделать то-то и то-то». Я говорю: «Ну, сначала ты должен понять, тот ли ты человек». Вы должны быть личностью. Потому что вы можете думать, что хотите этим заниматься, но это может оказаться не по вашей части, потому что вам придется жертвовать отношениями, работой, деньгами, едой, сном. Если вы способны на все эти дерьмовые вещи и все равно хотите этим заниматься, значит, вы такой, как есть. Но если ничего из этого не кажется вам приятным, значит, вы не из тех, кто нужен. Играйте для удовольствия. На выходных собирайте свою группу и исполняйте все свои любимые песни, пишите с друзьями и приятелями, играйте в гараже и устраивайте местные концерты. Но если вы хотите сделать это карьерой, это должно соответствовать вашей сущности. А если это все, то ты никогда не остановишься и никогда не уйдешь на пенсию, потому что это не то, от чего можно уйти. Вы не работаете на автомобильном заводе. Вы не работаете на почте. Вы не работаете на обычной работе. Так что это не заканчивается. Она просто прекращается. Но это не конец. Но зная, что вы можете не заработать миллион долларов — есть вероятность, что заработаете, но можете и не заработать, - вы должны решить, что вы именно такой, и вам все равно. Если вы заработаете, то заработаете, если вы сможете заработать деньги, то заработаете. Если вы не зарабатываете деньги, это не имеет значения. Вы не можете перестать этим заниматься. И именно с таким настроем я приезжаю в Америку. Поэтому, когда люди говорят мне: «Да, нам пришлось отменить поездку из-за визы», я отвечаю: «Ну, вы не подали заявку вовремя». Я приезжаю туда уже хрен знает сколько времени, с 80-х годов. У меня всегда была виза. Так что я всегда подавал документы вовремя. У меня были деньги, чтобы заплатить за нее. Я всегда мог прилететь туда и выступить. Это не очень сложно. Это просто немного длинно, немного скучно и несколько дорого. Но вы можете это сделать, если хотите. Так сделайте это. Просто сделайте это».




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