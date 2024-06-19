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*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 26
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Venom Inc.

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19 июн 2024 : 		 Бывший барабанщик VENOM INC.: «ИИ нашей музыке не страшен!»

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Бывший барабанщик VENOM INC.: «ИИ нашей музыке не страшен!»



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Бывший ударник VENOM и VENOM INC. Abaddon в недавнем интервью вставил свои пару пенсов в дебаты об искусственном интеллекте:

«ИИ вообще мне не нравится. То есть я считаю, что если бы ИИ мыл посуду, подметал ковры и делал всё остальное, чтобы я мог лишь заниматься творчеством, рисовать, записывать музыку, петь или делать что-то еще, то это было бы здорово. Но когда мне приходится вытирать задницы младенцам и чистить ковры, пока ИИ занимается творчеством, это значит, что что-то в корне не так.

Я не думаю, что ему есть место в нашей музыке. Правда, не думаю. Я искренне считаю, что, с моей точки зрения, мы должны сделать шаг назад и вернуть музыке сердце, душу, страсть, потому что именно в этом её суть. Так было с MOTÖRHEAD, так было с JUDAS PRIEST. Это не были лучшие гитаристы в мире. Они не были виртуозными барабанщиками или клавишниками. И все они становились лучше от того, что просто находились рядом друг с другом, а не от какого-то нажимания на кнопки».




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19 июн 2024
M
Mad Katz
Дело говорит. Но прикладные задачи, типа вычленения инструмента из микса для последующей нотизации ИИ как-то уже решает.

просмотров: 137

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