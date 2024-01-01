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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 47
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 34
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Venom Inc.

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2 дек 2024 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN покинул состав VENOM INC.

9 авг 2024 : 		 Вокалист VENOM INC. об отношениях с бывшими

23 июн 2024 : 		 VENOM INC. заключили контракт с Artist Worldwide

19 июн 2024 : 		 Бывший барабанщик VENOM INC.: «ИИ нашей музыке не страшен!»

3 май 2024 : 		 У гитариста VENOM сердечный приступ

8 апр 2024 : 		 VENOM INC. нашли барабанщика

11 ноя 2023 : 		 VENOM INC расстались с барабанщиком

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

9 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

1 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

19 окт 2022 : 		 У VENOM INC. проблемы с визами

4 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

20 сен 2022 : 		 Гитарист VENOM INC. — о выступлениях со SCOOTER: «Это было одним из лучших моментов в моей жизни»

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

26 июл 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они прекраснейшие ребята»

17 июн 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

17 май 2022 : 		 TONY DOLAN объяснил, почему CRONOS не может запретить использовать им слово VENOM

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

1 мар 2022 : 		 VENOM INC. целиком исполнят альбом VENOM

27 янв 2022 : 		 VENOM INC. намекают

30 апр 2021 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они приложили немало усилий, чтобы достичь успеха»

30 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

20 янв 2021 : 		 У VENOM INC. есть 24 песни

17 дек 2020 : 		 Гитарист VENOM INC. исполняется THE DEAD DAISIES
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JEFF 'MANTAS' DUNN покинул состав VENOM INC.



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JEFF 'MANTAS' DUNN опубликовал следующее сообщение:

«Приветствую вас, друзья мои, последние несколько месяцев были невероятно трудными со всех точек зрения, и в довершение всего несколько дней назад один из моих самых любимых котов, Спуки, скончался у меня на глазах после короткой, но очень агрессивной болезни. Я был рядом с ним на всех этапах этого пути.

После того как я пережил второй сердечный приступ, излияние любви и заботы от вас, ребята, через множество сообщений и звонков было просто ошеломляющим, и простая благодарность в ответ кажется такой незначительной.

Итак, друзья мои, настало время разобраться в ситуации. Я хочу сообщить вам всем, что я не вернусь в VENOM INC.

Очевидно, что мое здоровье и благополучие имеют первостепенное значение для меня и моей семьи, однако есть и более личные вопросы, которые повлияли на мое решение.

Чтобы быть абсолютно точным, я не буду участвовать ни в каких рекламируемых шоу VENOM INC.

На гораздо более позитивной ноте — у меня есть новая музыка и я готовлю возвращение к общественной деятельности.

Как я уже много раз говорил, музыка — это моя терапия, моя разрядка и моя связь со всеми, кто поддерживал меня на протяжении многих лет, и за это я бесконечно благодарен.

Так что, кошки и тяжелый металл!

До скорой встречи, друзья мои,

С большой любовью и уважением, Jeff».






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