сегодня



JEFF 'MANTAS' DUNN покинул состав VENOM INC.



JEFF 'MANTAS' DUNN опубликовал следующее сообщение:



«Приветствую вас, друзья мои, последние несколько месяцев были невероятно трудными со всех точек зрения, и в довершение всего несколько дней назад один из моих самых любимых котов, Спуки, скончался у меня на глазах после короткой, но очень агрессивной болезни. Я был рядом с ним на всех этапах этого пути.



После того как я пережил второй сердечный приступ, излияние любви и заботы от вас, ребята, через множество сообщений и звонков было просто ошеломляющим, и простая благодарность в ответ кажется такой незначительной.



Итак, друзья мои, настало время разобраться в ситуации. Я хочу сообщить вам всем, что я не вернусь в VENOM INC.



Очевидно, что мое здоровье и благополучие имеют первостепенное значение для меня и моей семьи, однако есть и более личные вопросы, которые повлияли на мое решение.



Чтобы быть абсолютно точным, я не буду участвовать ни в каких рекламируемых шоу VENOM INC.



На гораздо более позитивной ноте — у меня есть новая музыка и я готовлю возвращение к общественной деятельности.



Как я уже много раз говорил, музыка — это моя терапия, моя разрядка и моя связь со всеми, кто поддерживал меня на протяжении многих лет, и за это я бесконечно благодарен.



Так что, кошки и тяжелый металл!



До скорой встречи, друзья мои,



С большой любовью и уважением, Jeff».











+1 -0



просмотров: 336