JEFF 'MANTAS' DUNN: «Пока дышу, я не буду общаться с Tony Dolan'ом»

JEFF 'MANTAS' DUNN в недавнем интервью подробно рассказал, почему покинул VENOM INC.:



«Ну, теперь я могу сказать вам, что последний разговор с бл$$$ким басистом/вокалистом VENOM INC. (Tony) Dolan'ом у меня был 26 марта. Это было почти за месяц до того, как у меня случился [второй] сердечный приступ. После этого я не получил ни одного телефонного звонка. Изредка я получал смс со словами «Как дела?», но он так и не позвонил мне. И знаете, в чем дело? После того инфаркта, после второго инфаркта я был в плохом состоянии. Психологически мне было хуже, чем после первого. Я не приходил в свою студию месяцами. Когда я пришел, мои гитары были в ржавчине. Мне пришлось все восстанавливать.



В том разговоре 26 марта мы обсуждали мое возвращение [в VENOM INC.] только для участия в фестивалях. И я сказал: «Слушай, я, наверное, смогу продержаться две недели или что-то в этом роде», но даже тогда это было уже не так просто, потому что [моей жене] поставили ошибочный диагноз — рак, и это продолжалось долбанные месяцы. Это уничтожило нас... Никто не знает, через что мы тогда прошли. А потом, очевидно, у меня случился гребаный второй сердечный приступ.



В том разговоре 26 марта мы обсуждали мое возвращение на шоу 18 мая, кажется, в Бельгии, которое планировалось в качестве фестиваля. Я отыграл два последних концерта, а затем снялся со второго этапа американского тура. И я просто хотел вернуться к своей жене, потому что ей только что поставили страшный диагноз. И как я сказал: «Я ни за что не оставлю ее с таким диагнозом. Я не знаю, что, черт возьми, может случиться». К счастью, диагноз был опровергнут, но она все еще проходит медицинское освидетельствование, потому что они все еще не могут найти что-то серьезное. Сейчас ей предстоит срочная магнитно-резонансная томография, потому что в четверг у нас был еще один прием в больнице, где гастроэнтеролог повернулся и сказал: «Нам нужна магнитно-резонансная томография». И это окончательно скажет нам, раковая ли это опухоль. Нам нужно знать, лично я не думаю, что это так, но нам нужно знать. Так что мы еще не избавились от проблемы.



Второй инфаркт случился со мной, и это тоже повлияло на ее состояние. Это было 17 апреля [2024 года]. Потребовалось хирургическое вмешательство. Мне поставили два стента. После этого мне пришлось восстанавливаться две-три недели. Мне было все время больно, я чувствовал себя как «в чертовом аду". И все время думал: «Когда же, б$$$ь, это закончится? Это произошло совершенно неожиданно. Я был в саду — и тут бац, это просто случилось. И следующее, что я помню, — это две машины скорой помощи у двери.



Мы с Dolan'ом поговорили 26 марта, и после этого ничего не было. Мне никто не звонил. И, как я уже сказал, я был в чертовски плохом состоянии. И, возможно, все, что я хотел сделать, это излить душу своему лучшему другу. И я так и не получил этой чертовой возможности.



Все эти гребаные заявления о том, что он мой лучший друг, он мой брат, что дверь всегда открыта [для моего возвращения в VENOM INC.]. А потом я вижу личное сообщение между ним и человеком, которого я тоже знаю: «О, Mantas только что ударил меня в спину».



Вы можете помочь мне понять, как я нанес удар вам в спину? Что? Тем, что у меня было два сердечных приступа и я испортил планы на гастроли? Мне чертовски жаль.



Это действительно чертовски меня разозлило — по-настоящему чертовски разозлило. И если кто-то думает, что в моем возрасте я буду сидеть сложа руки и просто принимать все это и смотреть, что происходит, - нет. Еще раз откроешь рот, и весь гребаный мир обрушится на твои плечи. С меня хватит. С меня хватит».



Он рассказал, что принял решение объявить о своем уходе из VENOM INC. после того, как группа была заявлена в качестве хедлайнера на фестивале Byker Grave 7 декабря 2024 года в Ньюкасле, Великобритания.



«Они выступали в Ньюкасле, в моем родном городе, где я создал группу. Я узнал об этом из афиши на Facebook. Мне даже не сказали. Мне даже, б$$$ь, не сказали. Так что я смирился с этим. Я отпустил это. Я получил сообщение об американском туре. Я посмотрел на даты и подумал: «Ты точно знаешь, что я ни за что не смогу выступить во всех этих гребаных датах». Я отправил ответное сообщение: «Мы можем поговорить об этом?». Это было 3 октября [2024 года]. В ответ я так ничего и не услышал — ни разу. И я спросил: «Мы можем поговорить? Дай мне знать, когда ты будешь свободен». Потому что он всегда на работе или всегда чем-то занят. Он не отвечает на звонки. Поэтому я просто сказал: «Просто дай мне знать». Я не говорил об этом в сообщении, но если бы он сказал: «Хорошо, у меня вторник, у меня есть 30 минут» — идеально. Это все, что мне нужно. Это все время, которое мне нужно.



Моя идея была такой: «Хорошо. Я полечу в Ньюкасл. Повидаю дочь, внуков, друзей. Я отыграю концерт и в конце его скажу: «Спасибо, Ньюкасл. Здесь все началось, и для меня здесь все закончится. Теперь я передаю бразды правления. И, б$$$ь, я больше не могу, но спасибо вам огромное за 40 с лишним невероятных, б$$$ь, лет». Следующее, что я помню, это то, что они рекламируют шоу. Хорошо. Ладно. Итак, я решил: «Все». Я сделал заявление. Я ухожу из VENOM INC. в начале декабря. А через неделю, ну, после этого, появляются все эти гребаные интервью [с Dolan'ом, которые] превращаются в прямое подобие ограничения ущерба — так я их называю; [это] не долбаные интервью. А потом я выложил [свою сольную песню] «Losing My Faith», первый клип из видео, и в ту ночь, когда это видео вышло, он удалил меня из друзей и заблокировал на хрен всех — и [мою жену], и ее дочь. И это правда. А теперь, пожалуйста, помогите мне понять, почему. Объясните мне, почему.



Пока я еще дышу на этой планете, я никогда больше не буду с ним разговаривать. Никогда. Потому что, как бы я ни любил этого парня, а я любил его, я любил его как гребаного брата, я действительно любил его. А потом такое — ладно, ты считаешь, что ты VENOM? Иди и сделай это, б$$$ь. И я сказал в своем заявлении на днях: идите и играйте на всех аренах, на которых хотите, или можете играть в каждом гребаном туалете, в котором хотите. Мне все равно. Не впутывайте меня в это. С меня хватит. С меня хватит».







