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Venom Inc.

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|||| 23 дек 2024

Почему VENOM INC. решили продолжать?



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Troy Dolan в недавнем интервью ответил на вопрос, почему VENOM INC. решили продолжать после решения Jeff'а "Mantas" Dunn'а уйти:

«В конце концов, люди будут швыряться в меня камнями и прочим, но они делают это уже 40 лет. Мне уже все равно; все отскакивает.

Я трудоголик, и я бы гастролировал 24 часа в сутки, 365 дней, если бы мог, по всей планете — в любой дыре, на любой великой арене, лишь бы играть музыку, лишь бы общаться с людьми. Но не все люди одинаковы. Не все хотят этого. И это сложно, особенно если ты доживаешь до определенного возраста — ты уже не можешь восстановиться так, как в молодости. Но именно поэтому я тренируюсь. Именно поэтому я поддерживаю свой разум настолько сильным и здоровым, насколько это возможно.

К сожалению, он не сможет продолжить карьеру в VENOM INC. Это прискорбно, но дверь всегда открыта. Я оставил дверь открытой. И если через год или сколько там будет, если он просто придет и скажет: «Я бы хотел [снова играть]», то пусть приходит, просто приходит и играет. И я приму его, и приму так легко, как только смогу. Вот почему я говорю «никогда не говори никогда». Я уверен, что люди скажут, что с его точки зрения дверь закрыта, но для меня она не захлопнулась. Он мой брат. Я люблю его до смерти. Мы вместе уже очень давно и дружим с давних пор — 36 лет, в течение которых мы так или иначе работали с VENOM. И помимо этого, с моей другой группой. Мы все из одного города и одного места, и мы все друзья. Так что для меня это «никогда не говори никогда». Но сейчас он не хочет этого делать, и я это прекрасно понимаю. Так что очень жаль».

О планах на ближайшее время:

«У нас впереди целый сезон. В январе мы отправимся в турне по США. Он продлится с января по февраль в США, а затем мы отправимся в Мексику и Южную Америку. Затем мы возвращаемся. У нас есть несколько фестивалей в Европе. Потом мы вернемся в Америку, а затем, да, у нас будет Азия и Австралия. И по ходу дела я выпущу два концертных релиза, серию «Live Assault», два концертных релиза с двух конкретных шоу, а также новый альбом и EP. Так что, да, все будет в комплекте. Так что случится много всего хорошего, но больше всего живых концертов, потому что я только и хочу, что выходить на сцену и играть».




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