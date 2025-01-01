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Музыканты FORBIDDEN, AUTOPSY присоединились на сцене к VENOM INC.



Craig Locicero, Chris Kontos и Eric Cutler присоединились на сцене к VENOM INC. в рамках выступления 12 января в DNA Lounge, San Francisco, California и исполнили классику VENOM.











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