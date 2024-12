3 дек 2024



TONY DOLAN: «Дверь для Jeff'a в VENOM INC. всегда открыта»



TONY DOLAN в недавнем интервью прокомментировал решение Jeff'a Dunn'a не возвращаться в VENOM INC.:



«Для тех, кто не знает, а я полагаю, что большинство из вас в курсе, но, к сожалению, несколько лет назад у Jeff'a случился обширный инфаркт, и мы его лишились. Однако его удалось вернуть к жизни; его удалось спасти. Конечно, на следующий день я был в Португалии рядом с его кроватью, сразу же прилетев из Лондона, и нам удалось снова поставить его на ноги. Наверное, его разум пережил удар, ведь не каждый день ты умираешь, а потом возвращаешься к жизни и думаешь: «Что за хрень?» Так что, да, страшно, страшно, страшно, страшно... Но он снова взял себя в руки и попытался справиться со всем этим. И в итоге мы снова вышли на сцену. Так что всё шло хорошо. А потом, не в прошлом, а в позапрошлом сезоне, мы поехали в Америку. У нас было две части тура. Мы закончили первую часть, и тут его жене ставят диагноз — она серьезно заболела — чем-то, что могло быть неизлечимым. Они впали в панику, и, кроме того, они живут в Португалии, и у них не так много друзей-англичан, живущих рядом. Поэтому Jeff'у пришлось сосредоточиться на том, чтобы присматривать за женой. Конечно, мы сочли, что именно такой шаг и был правильным. Мы решили пригласить временного гитариста. Это было сделано в последнюю минуту, чтобы Jeff мог остаться дома. Была идея отменить выступления, но, конечно, весь тур был забронирован как единое целое, а тут его разделили на два. Поэтому пришлось бы немного повозиться. Поэтому я позвонил Mike Hickey, который, кстати, был в составе VENOM на «Calm Before The Storm», и в сольной группе CRONOS, и был моим другом, и сказал: «Если Jeff не сможет выступать, может быть, ты сможешь выйти на сцену, чтобы помочь нам?». Конечно, он сразу же согласился. Он живет в Бостоне. Так что я отправил его к Jeff'у, и они поработали над некоторым материалом, над некоторыми тонкостями... Всё было хорошо. Тем временем Jeff готовился к работе — к первому фестивалю, который мы проводили в Бельгии в следующем сезоне. Конечно, это было близко к дому, так что он и его жена решили, что это будет вполне приемлемым для его участия. Идея заключалась в том, чтобы как можно быстрее привезти его и увезти, чтобы он не паниковал из-за того, что она слишком долго будет одна. Потом мы созвонились, прошло три дня, а от него не было никаких вестей. Я написал ему сообщение, и он сказал, что находится в больнице. И я подумал: «О Боже. Что-то случилось с его женой». Я сразу же позвонил, и он сказал, что нет, это он сам в больнице. И я спрашиваю: «Почему ты в больнице?». Он сказал: «У меня был еще один сердечный приступ». И я воскликнул: «О нееет». И в тот момент я подумал: «Черт». Он и так уже был сломлен первым приступом. Мы думали, что на этом всё, что больше такого не повторится, потому что он принимал лекарства и всё такое, но это случилось снова. Его разум просто помутился, он впал в панику и испугался.



Если Jeff отойдет в мир иной, то он хочет уйти на приемлемых условиях и в своей собственной постели. Он не хочет бегать по аэропорту где-то на другом конце планеты. И я это прекрасно понимаю. Мы все люди. Так что идея была в том, чтобы просто сказать: «Не торопись. Ты берешь столько времени, сколько тебе нужно. А я продолжу заниматься делами VENOM INC.». Потому что когда ты создаешь группу такого уровня, ты получаешь деньги от своего лейбла заранее и от своего издателя тоже заранее, и они хотят вернуть эти вложения. И в наши дни единственный способ их вернуть — это гастроли, чтобы продвигать музыку, которая продается на гастролях, чтобы вернуть им деньги. Так что даже если бы я решил: «Ну и хрен с ним. Я тоже не буду заниматься группой», мы бы оставили за собой небольшой долг, который эти люди, возможно, захотят вернуть. Так что я лучше продолжу. К счастью, я привлек к работе Curran Murphy из 72 LEGIONS, который был рад прийти и поработать, пока Mantas не вернется в форму, так чтобы мы смогли отыграть там, куда Mike Hickey не смог приехать из Америки по личным причинам. Вот и всё. Мы были готовы к этому. И мы никогда не скрывали, что дверь для Jeff'a открыта, потому что он мой брат. И мы через многое прошли вместе. Но я не был готов к тому, чтобы пытаться зажать его в угол, когда ему придется принимать окончательное решение, потому что он болен и ему нужно время, чтобы определиться с выбором».







+1 -0



просмотров: 226