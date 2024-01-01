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Вокалист VENOM INC. об отношениях с бывшими



TONY DOLAN в недавнем интервью рассказал о том, какие у него отношения с бывшими членами:



«Ну, Mantas то точно мой братан. Ну я к тому, что мы просто как братья. Вот так вот все просто, нам нравится творить вместе.



Я считаю, что между Cronos'ом и Mantas'ом — с Abaddon'ом тоже, но если говорить о Cronos'e и Mantas'e, то у них была какая-то химия, и у меня с Mantas'ом такая же химия. Знаете, когда у тебя есть лучший друг, и ты просто хочешь рассказать ему все, а он рассказывает тебе, и ты не знаешь, почему. Тебе не нужно делиться, но если с тобой что-то случается, ты обязательно звонишь им, ты обязательно должен быть с ними, потому что они всегда понимают тебя, и именно такие моменты нас объединяют. И Tony, Abaddon, безусловно, настолько потрясающий характер — такой дружелюбный, такой открытый, такой скромный. Он никогда по-настоящему не верил в себя. Да, это странно слышать. Что касается его игры на барабанах, то он не был лучшим барабанщиком в мире — никто бы не сказал, что он им был, — но он подходил для VENOM. Это был хаос, и VENOM был хаосом. А сейчас все немного по-другому, потому что это запись и продюсирование, и все хотят быть четкими и слаженными.



Раньше я ходил на выступления панк-групп, и если гитарист не играл соло должным образом, мне было плевать. Я был в настоящем мгновении. Я не разговаривал по телефону. Я был на шоу. Чем безумнее оно было, тем лучше. И это то, что было у VENOM, этот дух. И я полагаю, что они отлично это выдержали. И они были тремя великими персонажами. Но у них есть проблемы друг с другом. А я старался не испытывать с ними разногласий. И я был втянут и втянут в проблемы, и я стараюсь сказать... Даже с Conrad'ом, с Cronos'ом, это, типа, слушай, ты все равно этим занимаешься. Ты никогда не перестанешь быть Cronos'ом. Неважно, что случится. Планета может взорваться, мы все можем переехать на Марс. Ты все равно останешься Cronos'ом, который записал эти альбомы. Так что просто любите фанатов, которые любят вашу музыку, поддерживайте фанатов, будьте благодарны фанатам. Не нужно быть придурком. Легко быть мудаком, но еще легче не быть им. И фанаты - это причина, по которой вы здесь. Они вложили в вас деньги. Они купили вашу музыку. Они хотят купить твою футболку. Они хотят прийти и увидеть вас. И когда ты сидишь в своем Lamborghini с большой сигарой, они заплатили за это, их деньги оплатили все. Так что если они хотят сфотографироваться — фотографируйтесь, мать вашу. Если они хотят, чтобы ты что-то подписал, просто подпиши. Без них ты ничего не значишь. Так что это все равно что объединиться.



Но у них [Cronos, Mantas и Abaddon] есть проблемы друг с другом. У них были проблемы со мной на протяжении многих лет, но я стараюсь не допускать никаких проблем. Я люблю их всех. Для меня VENOM, от начала и до конца, — это одна семья, но в нее входят и фанаты — легионы, которые и есть семья. Так что мне все равно, какой VENOM вам нравится, мне все равно, какая песня VENOM вам нравится, мне все равно, какой альбом VENOM вам нравится, я просто хочу, чтобы вам нравился VENOM. С какого периода вы бы не втянулись, просто любите его, потому что эта музыка кое-что значит».







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