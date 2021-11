сегодня



Видео от ALBERT BOUCHARD



ALBERT BOUCHARD, известный как один из основателей BLUE ÖYSTER CULT, опубликовал официальное видео на песню "OD’d On Life Itself", которая взята из нового альбома "Imaginos 2 – Bombs Over German".



Трек-лист:



"When War Comes"

"Independence Day"

"7 Screaming Dizbusters"

"O'D On Life Itself"

"II Duce"

"Bombs Over Germany"

"Before The Kiss (A Redcap)"

"Three Sisters"

"Quicklime Girl (Mistress of the Salmon Salt)"

"The Red and the Black"

"Dominance and Submission"

"Shadow of California"

"Cities on Flame (With Rock and Roll)"

"Half Life Times"







