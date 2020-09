сегодня



Новое видео BLUE ÖYSTER CULT



"Box In My Head", новое видео группы BLUE ÖYSTER CULT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Symbol Remains", релиз которого намечен на девятое октября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. That Was Me



02. Box In My Head



03. Tainted Blood



04. Nightmare Epiphany



05. Edge Of The World



06. The Machine



07. Train True (Lennie's Song)



08. The Return Of St. Cecilia



09. Stand And Fight



10. Florida Man



11. The Alchemist



12. Secret Road



13. There's A Crime



14. Fight

























