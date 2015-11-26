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Гитарист BLUE ÖYSTER CULT : «У GHOST есть определённое сходство»



В рамках одного из интервью гитарист BLUE ÖYSTER CULT Buck Dharma сказал, что в курсе, что многие фанаты проводят параллель его группы с GHOST:



«Я также читал в интервью с лидером этой группы о том, что он не особо пытался копировать звучание BLUE ÖYSTER CULT. Но я не считаю, что они звучат как мы, но допускаю, что некая схожесть есть».







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