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Blue Öyster Cult

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2 дек 2020 : 		 Гитарист BLUE ÖYSTER CULT: «У GHOST есть определённое сходство»

6 ноя 2020 : 		 BLUE ÖYSTER CULT выпускают новый концерт

6 ноя 2020 : 		 Новое видео JOE BOUCHARD

13 окт 2020 : 		 Новое видео BLUE ÖYSTER CULT

9 окт 2020 : 		 ALBERT BOUCHARD переосмысливает альбом BLUE ÖYSTER CULT

26 сен 2020 : 		 Новое видео BLUE ÖYSTER CULT

11 сен 2020 : 		 Новое видео BLUE ÖYSTER CULT

3 сен 2020 : 		 Новое видео JOE BOUCHARD

3 сен 2020 : 		 ALBERT BOUCHARD в новом видео BLUE ÖYSTER CULT

28 авг 2020 : 		 Новые песни BLUE ÖYSTER CULT

25 авг 2020 : 		 Новый альбом BLUE ÖYSTER CULT выйдет осенью

1 авг 2020 : 		 Новое видео JOE BOUCHARD

19 июл 2020 : 		 Новое видео JOE BOUCHARD

10 июл 2020 : 		 Новое видео JOE BOUCHARD

30 июн 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLUE ÖYSTER CULT

29 июн 2020 : 		 Новый альбом BLUE ÖYSTER CULT выйдет осенью

14 июн 2020 : 		 Фрагмент нового релиза BLUE ÖYSTER CULT

25 апр 2020 : 		 Карантинное видео от BLUE ÖYSTER CULT

17 мар 2020 : 		 Фрагмент нового релиза BLUE ÖYSTER CULT

1 фев 2020 : 		 Новый релиз BLUE ÖYSTER CULT выйдет весной

23 янв 2020 : 		 Биография BLUE ÖYSTER CULT выйдет весной

14 янв 2020 : 		 Концертное видео BLUE ÖYSTER CULT

1 ноя 2019 : 		 BLUE ÖYSTER CULT работают над материалом

21 авг 2019 : 		 Новый альбом BLUE ÖYSTER CULT выйдет в 2020 году

9 апр 2019 : 		 BLUE ÖYSTER CULT планируют выпуск нового альбома

30 авг 2016 : 		 Фрагмент выступления BLUE ÖYSTER CULT
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Гитарист BLUE ÖYSTER CULT: «У GHOST есть определённое сходство»



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В рамках одного из интервью гитарист BLUE ÖYSTER CULT Buck Dharma сказал, что в курсе, что многие фанаты проводят параллель его группы с GHOST:

«Я также читал в интервью с лидером этой группы о том, что он не особо пытался копировать звучание BLUE ÖYSTER CULT. Но я не считаю, что они звучат как мы, но допускаю, что некая схожесть есть».

BLUE Г–YSTER CULT



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