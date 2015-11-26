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ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT
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ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»
87
METALLICA почти месяц занята сочинением
51
ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»
41
TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»
37
все новости группы
Blue Öyster Cult
США
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Heavy Metal
http://www.blueoystercult.com
Myspace:
http://www.myspace.com/blueoystercult
2 дек 2020
:
Гитарист BLUE ÖYSTER CULT: «У GHOST есть определённое сходство»
6 ноя 2020
:
BLUE ÖYSTER CULT выпускают новый концерт
6 ноя 2020
:
Новое видео JOE BOUCHARD
13 окт 2020
:
Новое видео BLUE ÖYSTER CULT
9 окт 2020
:
ALBERT BOUCHARD переосмысливает альбом BLUE ÖYSTER CULT
26 сен 2020
:
Новое видео BLUE ÖYSTER CULT
11 сен 2020
:
Новое видео BLUE ÖYSTER CULT
3 сен 2020
:
Новое видео JOE BOUCHARD
3 сен 2020
:
ALBERT BOUCHARD в новом видео BLUE ÖYSTER CULT
28 авг 2020
:
Новые песни BLUE ÖYSTER CULT
25 авг 2020
:
Новый альбом BLUE ÖYSTER CULT выйдет осенью
1 авг 2020
:
Новое видео JOE BOUCHARD
19 июл 2020
:
Новое видео JOE BOUCHARD
10 июл 2020
:
Новое видео JOE BOUCHARD
30 июн 2020
:
Фрагмент нового DVD BLUE ÖYSTER CULT
29 июн 2020
:
Новый альбом BLUE ÖYSTER CULT выйдет осенью
14 июн 2020
:
Фрагмент нового релиза BLUE ÖYSTER CULT
25 апр 2020
:
Карантинное видео от BLUE ÖYSTER CULT
17 мар 2020
:
Фрагмент нового релиза BLUE ÖYSTER CULT
1 фев 2020
:
Новый релиз BLUE ÖYSTER CULT выйдет весной
23 янв 2020
:
Биография BLUE ÖYSTER CULT выйдет весной
14 янв 2020
:
Концертное видео BLUE ÖYSTER CULT
1 ноя 2019
:
BLUE ÖYSTER CULT работают над материалом
21 авг 2019
:
Новый альбом BLUE ÖYSTER CULT выйдет в 2020 году
9 апр 2019
:
BLUE ÖYSTER CULT планируют выпуск нового альбома
30 авг 2016
:
Фрагмент выступления BLUE ÖYSTER CULT
27 июл 2016
:
Умер продюсер BLUE ÖYSTER CULT
15 апр 2016
:
Основатель BLUE ÖYSTER CULT выпускает сольную работу
15 авг 2013
:
Умер основатель BLUE ÖYSTER CULT
1 мар 2013
:
Ремикс "Imaginos" BLUE ÖYSTER CULT выйдет в апреле
5 дек 2012
:
Басист BLUE ÖYSTER CULT выпустил новый альбом
7 ноя 2012
:
Оригинальные участники BLUE ÖYSTER CULT собрались на концерт
4 ноя 2012
:
Оригинальные участники BLUE ÖYSTER CULT соберутся на концерт
13 авг 2012
:
Подборка альбомов BLUE ÖYSTER CULT выйдет в октябре
2 июл 2012
:
RUDY SARZO уходит из BLUE ÖYSTER CULT
4 янв 2007
:
Новые переиздания от BLUE ÖYSTER CULT
сегодня
Гитарист
BLUE ÖYSTER CULT
: «У GHOST есть определённое сходство»
В рамках одного из интервью гитарист BLUE ÖYSTER CULT Buck Dharma сказал, что в курсе, что многие фанаты проводят параллель его группы с GHOST:
«Я также читал в интервью с лидером этой группы о том, что он не особо пытался копировать звучание BLUE ÖYSTER CULT. Но я не считаю, что они звучат как мы, но допускаю, что некая схожесть есть».
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).