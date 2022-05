сегодня



"My Way Is the Highway", новое видео JOE BOUCHARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "American Rocker", выходящего третьего июня на лейбле брата, Rockheart Records и Deko Entertainment (ADA/Warner Music Group).



Трек-лист:



“My Way Is The Highway”

“In The Golden Age”

“Deadly Kisses”

“Love Out Of Thin Air”

“Off Season Hotel”

“Hounds Of Hell”

“Conspiracy”

“Rocket To Fame”

“The Devil's In The Details”

“Katherine”

“Hey There Suzi Dear”







