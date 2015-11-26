ALBERT BOUCHARDЮ выпускает винил

ALBERT BOUCHARDЮ, известный как один из основателей BLUE ÖYSTER CULT, шестого ноября на новом лейбле своего брата, RockHeart Records/Deko Entertainment (ADA/Warner Music Group), выпустил альбом "Re Imaginos", являющийся переосмысленной версией альбома своего бывшего коллектива, — "Imaginos". Теперь у поклонников есть возможность заполучить и виниловую версию альбома.
Трек-лист:
01. I Am The One You Warned Me Of
02. Del Rio Song
03. In The Presence Of Another World
04. Siege And Investiture Of Baron Von Frankenstein's Castle At Weisseria
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