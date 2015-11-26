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Blue Öyster Cult

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9 окт 2020 : 		 ALBERT BOUCHARD переосмысливает альбом BLUE ÖYSTER CULT

26 сен 2020 : 		 Новое видео BLUE ÖYSTER CULT

11 сен 2020 : 		 Новое видео BLUE ÖYSTER CULT

3 сен 2020 : 		 Новое видео JOE BOUCHARD

3 сен 2020 : 		 ALBERT BOUCHARD в новом видео BLUE ÖYSTER CULT

28 авг 2020 : 		 Новые песни BLUE ÖYSTER CULT

25 авг 2020 : 		 Новый альбом BLUE ÖYSTER CULT выйдет осенью

1 авг 2020 : 		 Новое видео JOE BOUCHARD

19 июл 2020 : 		 Новое видео JOE BOUCHARD

10 июл 2020 : 		 Новое видео JOE BOUCHARD

30 июн 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLUE ÖYSTER CULT

29 июн 2020 : 		 Новый альбом BLUE ÖYSTER CULT выйдет осенью

14 июн 2020 : 		 Фрагмент нового релиза BLUE ÖYSTER CULT

25 апр 2020 : 		 Карантинное видео от BLUE ÖYSTER CULT

17 мар 2020 : 		 Фрагмент нового релиза BLUE ÖYSTER CULT

1 фев 2020 : 		 Новый релиз BLUE ÖYSTER CULT выйдет весной

23 янв 2020 : 		 Биография BLUE ÖYSTER CULT выйдет весной

14 янв 2020 : 		 Концертное видео BLUE ÖYSTER CULT

1 ноя 2019 : 		 BLUE ÖYSTER CULT работают над материалом

21 авг 2019 : 		 Новый альбом BLUE ÖYSTER CULT выйдет в 2020 году

9 апр 2019 : 		 BLUE ÖYSTER CULT планируют выпуск нового альбома

30 авг 2016 : 		 Фрагмент выступления BLUE ÖYSTER CULT

27 июл 2016 : 		 Умер продюсер BLUE ÖYSTER CULT

15 апр 2016 : 		 Основатель BLUE ÖYSTER CULT выпускает сольную работу

15 авг 2013 : 		 Умер основатель BLUE ÖYSTER CULT

1 мар 2013 : 		 Ремикс "Imaginos" BLUE ÖYSTER CULT выйдет в апреле
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ALBERT BOUCHARD переосмысливает альбом BLUE ÖYSTER CULT



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ALBERT BOUCHARDЮ, известный как один из основателей BLUE ÖYSTER CULT, шестого ноября на новом лейбле своего брата, RockHeart Records/Deko Entertainment (ADA/Warner Music Group), выпустит альбом "Re Imaginos", являющийся переосмысленной версией альбома своего бывшего коллектива, — "Imaginos".

Трек-лист:

01. I Am The One You Warned Me Of

02. Del Rio Song

03. In The Presence Of Another World

04. Siege And Investiture Of Baron Von Frankenstein's Castle At Weisseria

05. Girl That Love Made Blind

06. Astronomy

07. Imaginos

08. Gil Blanco County

09. Blue Oyster Cult

10. Black Telescope

11. Magna of Illusion

12. Les Invisibles

ALBERT BOUCHARD Reimagines BLUE Г–YSTER CULT











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