19 июл 2020



Новое видео JOE BOUCHARD



JOE BOUCHARD, известный как один из основателей группы BLUE ÖYSTER CULT, представил видео на композицию "She's A Legend". Этот трек взят из выходящего 31 июля сольного альбома Strange Legends:



"The African Queen"

"Forget About Love"

"Walk Of Fame"

"Hit And Run"

"Racin' Thru The Desert"

"She's A Legend"

"All Day And All Of The Night"

"Once Upon A Time At The Border"

"Bottom For The Bottomless"

"Strangely In Love"

"Winter"







