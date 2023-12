сегодня



Фрагмент нового релиза BLUE ÖYSTER CULT



Frontiers Music Srl восьмого декабря выпустили новый концертный альбома BLUE ÖYSTER CULT "50th Anniversary Live - First Night", новый фрагмент из которого, "Dancin' In The Ruins", доступен ниже.



Disc 1



01. Transmaniacon Mc

02. I'm On The Lamb But I Ain't No Sheep

03. Then Came The Last Days Of May

04. Stairway To The Stars

05. Before The Kiss, A Redcap

06. Screams

07. She's As Beautiful As A Foot

08. Cities On Flame With Rock And Roll

09. Workshop Of The Telescopes

10. Redeemed



Disc 2



01. Dr. Music

02. Burnin' For You

03. Train True (Lenny's Song)

04. Tainted Blood

05. Harvest Moon

06. Dancin' In The Ruins

07. The Vigil

08. Career Of Evil

09. Box In My Head

10. Godzilla

11. (Don't Fear) The Reaper

12. In Thee

13. That Was Me

14. Hot Rails To Hell



DVD - Blu-ray



Lineup:



Eric Bloom - Guitars, Keyboards, Vocals

Donald "Buck Dharma " Roeser - Guitars, Vocals

Richie Castellano Guitars, Keyboards, Vocals

Danny Miranda - Bass, Vocals

Jules Radino - Drums



Special Guest:



Albert Bouchard - Drums, Percussion, Guitars, Vocals







