14 июн 2020



Фрагмент нового релиза BLUE ÖYSTER CULT



BLUE ÖYSTER CULT восьмого мая на Frontiers Music Srl выпустили новый концертный релиз, запись которого проходила 17 декабря 2012 года в iHeartRadio Theater перед 200 счастливчиками. Релиз будет доступен на виниле, на CD/DVD и Blu-Ray.



Трек-лист:



CD



01. R U Ready 2 Rock

02. Golden Age Of Leather

03. Burnin' For You

04. This Ain't The Summer Of Love

05. Shooting Shark

06. Cities On Flame With Rock And Roll

07. Career Of Evil

08. The Vigil

09. Black Blade

10. Godzilla

11. (Don't Fear) The Reaper



DVD / Blu-ray



01. R U Ready 2 Rock

02. Golden Age Of Leather

03. Burnin' For You

04. Shooting Shark

05. Cities On Flame With Rock And Roll

06. Career Of Evil

07. The Vigil

08. Black Blade

09. Godzilla

10. (Don't Fear) The Reaper



- This Ain't The Summer Of Love* (audio only on Blu-ray)



DVD / Blu-ray bonus: Band interview



Lineup:



Eric Bloom - Guitar, Keyboards, Vocals

Donald "Buck Dharma" Roeser - Guitar, Vocals

Richie Castellano - Guitar, Keyboards, Vocals

Kasim Sulton - Bass, Vocals

Jules Radino - Drums, Percussion



Фрагмент из этого релиза, композиция "Godzilla", доступна для просмотра ниже.







